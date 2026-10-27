Dolor e indignación por la cruel muerte del burrito de la parroquia de Aimogasta

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Aimogasta, en La Rioja, tras conocerse el robo y asesinato de "Manincho", un burrito muy querido por los vecinos que se había convertido en una figura entrañable de la vida social y religiosa de la localidad.

La noticia generó dolor, indignación y un fuerte repudio entre quienes conocían al animal y reconocían el lugar que ocupaba dentro de las tradiciones comunitarias. Su muerte no representa solamente la pérdida de un animal apreciado, sino también la desaparición de una presencia que, con el paso del tiempo, había quedado ligada a celebraciones compartidas por numerosas familias.

Manincho era conocido por su participación en distintas actividades de la comunidad y, especialmente, por su presencia en las celebraciones de Semana Santa. Cada año formaba parte de la representación del Domingo de Ramos, una instancia en la que su figura se había vuelto reconocible para los vecinos y para quienes participaban de las actividades religiosas.

Su carácter manso y sociable contribuyó a que se ganara el cariño de la gente. Familias y niños habían construido un vínculo cercano con el burrito, que se convirtió en una presencia habitual y apreciada en distintos encuentros de la localidad.

Manincho, un símbolo

A lo largo del tiempo, Manincho adquirió un significado especial para la comunidad de Aimogasta. Su participación anual en la representación del Domingo de Ramos lo vinculó directamente con una de las celebraciones religiosas que formaban parte de las tradiciones locales.

El animal no era recordado únicamente por su presencia durante esa actividad. También había participado en numerosas iniciativas sociales y religiosas, lo que fortaleció su relación con los vecinos y amplió el reconocimiento que tenía entre quienes compartían esos espacios comunitarios.

Su temperamento manso y sociable fue una de las características que lo transformaron en una figura querida, especialmente entre los más pequeños. Para muchas familias, su presencia estaba asociada a momentos de encuentro y a celebraciones que se repetían año tras año.

Por ese motivo, la noticia de su robo y posterior muerte provocó una reacción que excedió la tristeza por la pérdida de un animal. La conmoción se relaciona también con el lugar que Manincho había construido en la memoria colectiva de Aimogasta y con el vínculo afectivo que mantenía con quienes lo conocían.

El robo, muerte y repudio

La sustracción y posterior muerte de Manincho provocaron un profundo malestar entre los vecinos, que reclaman justicia y esperan que los responsables sean castigados. La crueldad del episodio, tal como fue denunciada por la comunidad, se convirtió en el centro de una reacción marcada por el dolor y la indignación.

El caso movilizó a quienes compartían con el burrito distintas actividades y reconocían su importancia dentro de la vida cotidiana de la localidad. La noticia golpeó particularmente a quienes lo identificaban con las celebraciones religiosas y con los encuentros en los que participaban familias y niños.

La gravedad del hecho está relacionada tanto con la pérdida del animal como con el vínculo que había construido a lo largo del tiempo. Manincho era una presencia conocida y apreciada, y su participación en las actividades de Semana Santa lo había convertido en parte de una tradición que los vecinos reconocían como propia.

Reclaman justicia

Entre las principales demandas de la comunidad se encuentra el pedido de justicia por la muerte de Manincho. Los vecinos reclaman el castigo de los responsables y esperan que se formalice una denuncia penal colectiva, con el propósito de dar curso al reclamo ante las autoridades correspondientes.

La posibilidad de una presentación colectiva aparece como una expresión de la indignación compartida por quienes conocían al animal y consideran que lo ocurrido merece una respuesta. El reclamo reúne el dolor por la pérdida y la voluntad de que se esclarezcan las circunstancias del episodio.