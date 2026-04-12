Domingo con calorcito: la máxima llegará a los 31 grados

Catamarca tendrá un final de fin de semana estable en lo climatológico. De hecho el calor vuelve a ser protagonista, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para las distintas franjas horarias del día.

Ya durante la madrugada, el tiempo se presentó ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados. Con el avance de las horas, durante la mañana, las condiciones seguirán estables con una temperatura con leve ascenso..

En horas de la tarde, se espera el momento más caluroso con una temperatura máxima de 31 grados y condiciones de cielo parcialmente nublado. Ya hacia la noche, el ambiente continuará con la leve nubosidad y una temperatura que descenderá hasta los 22 grados.

En todas las franjas del día, la probabilidad de precipitaciones será de cero pero la inestabilidad está cerca. El SMN anuncia tormentas aisladas y chaparrones durante el lunes, siendo el único día de la semana con precipitaciones.

En cuanto al viento, durante este domingo soplará del Norte durante la tarde con velocidades estimadas entre los 13 y 22 km/h, sin registro de ráfagas destacadas. Alternará desde el Noroeste en la mañana y luego en la noche, con moderada intensidad.

De esta manera, el domingo se perfila como una jornada ideal para actividades al aire libre, con cielo variable, calor intenso por la tarde y ausencia total de lluvias.