Domingo estable en Catamarca: jornada fresca con máxima de 18 grados

Transitamos el finde largo y el clima de este domingo lo sabe. De hecho se presentará un escenario climático estable y sin sobresaltos, de acuerdo con el pronóstico previsto para toda la jornada por el Servicio Meteorológico Nacional. La combinación de cielo parcialmente nublado, temperaturas frescas y ausencia total de lluvias marcará el desarrollo del día en gran parte de la provincia, en un contexto típicamente otoñal.

Las condiciones meteorológicas previstas muestran una continuidad en la estabilidad atmosférica, con nubosidad variable durante las distintas franjas horarias y registros térmicos moderados. A lo largo del día no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia será del 0% tanto en la madrugada, como en la mañana, la tarde y la noche.

Una madrugada fresca y con nubosidad parcial

La jornada comenzó con un escenario de temperaturas bajas durante la madrugada. El pronóstico dejó una temperatura estimada en 9 grados, acompañada por un cielo parcialmente nublado.

En cuanto al viento, durante las primeras horas del domingo la circulación fue desde el sector Noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Estas condiciones mantendrán un ambiente fresco en el inicio del día, en línea con las características habituales de la temporada otoñal.

Durante la mañana se registrará habrá ascenso térmico Según el SMN, la temperatura subirá hasta los 10 grados, convirtiéndose en el valor mínimo previsto para el domingo.

El cielo continuará algo nublado, mientras que el viento incrementará su intensidad respecto de la madrugada. En esta franja horaria se anticipan vientos provenientes del Norte con velocidades de entre 23 y 31 km/h, convirtiéndose en el período con mayor intensidad de circulación de aire durante el día.

Con el avance de la jornada, la temperatura mostrará un ascenso moderado durante la tarde. El pronóstico indica que la máxima alcanzará los 18 grados, siendo el registro térmico más elevado del domingo.

En esta franja horaria el cielo estará mayormente nublado, aunque las condiciones seguirán siendo estables y sin posibilidad de lluvias. El viento continuará soplando desde el Norte, aunque con menor intensidad respecto de la mañana, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h. Se van a sumar ráfagas, las que rondarán entre los 42 y 50 km/h.

Hacia la noche volverán las condiciones de cielo parcialmente nublado, en un cierre de jornada que mantendrá la estabilidad climática observada durante todo el domingo. La temperatura descenderá hasta los 12 grados, mientras que el viento cambiará su dirección predominante hacia el Oeste, con velocidades estimadas nuevamente entre 7 y 12 km/h.

En este contexto, Catamarca transitará un domingo sin fenómenos meteorológicos adversos y con condiciones estables durante toda la jornada. Las temperaturas frescas en las primeras horas del día y la nubosidad variable serán los principales rasgos del panorama climático previsto para este 24 de mayo.