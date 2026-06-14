Domingo fresco y cielo mayormente nublado en Catamarca

La provincia tendrá un domingo mayormente caracterizado por condiciones meteorológicas variables, con un marcado predominio de temperaturas frescas, abundante nubosidad y la presencia de neblina durante las primeras horas del día. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un escenario climático que irá modificándose a medida que avance la jornada, aunque sin cambios bruscos en las temperaturas.

El comportamiento del tiempo estará marcado por una combinación de factores que mantendrán un ambiente frío desde las primeras horas y un cielo cubierto durante gran parte del domingo. Las condiciones previstas muestran una transición entre distintos estados atmosféricos, desde la probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada hasta un panorama de estabilidad hacia la noche.

Madrugada con lluvias aisladas

Las primeras horas del domingo estuvieron acompañadas por precipitaciones aisladas. Según el pronóstico, durante la madrugada la temperatura se ubicó en 8 grados, configurando un inicio de jornada frío para gran parte de la provincia.

En este tramo del día, el viento sopló desde el sector Sur, con velocidades que se ubicarán entre 23 y 31 kilómetros por hora, aportando una sensación térmica acorde al ambiente fresco previsto para el amanecer.

Neblina y persistencia del frío durante la mañana

Con el avance de la jornada, las precipitaciones mantendrán protagonismo pero solo con lloviznas leves. Durante la mañana se espera que la temperatura apenas suba a los 9 grados, manteniendo el ambiente frío que se habrá instalado desde la madrugada.

La presencia de neblina marcará las condiciones meteorológicas del período matinal. También se registrará un cambio en la circulación del viento. Las corrientes pasarán a provenir del sector Norte, con velocidades previstas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Tarde nublada y máxima de 14 grados

La tarde ofrecerá el momento de mayor temperatura de toda la jornada. El pronóstico indica que el termómetro alcanzará una máxima de 14 grados, aunque sin que ello implique un cambio sustancial en las condiciones generales del tiempo.

El cielo continuará nublado, consolidando la tendencia observada durante buena parte del día. Las probabilidades de lluvia se mantendrán bajas. Por otra parte, el viento continuará soplando desde el Norte, con velocidades sin modificaciones relevantes respecto de las condiciones registradas durante la mañana.

Noche estable y mayormente nublada

Hacia el cierre de la jornada, las condiciones meteorológicas mostrarán una mayor estabilidad. Durante la noche se prevé un cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada en 11 grados.

En este período no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias será de cero. El viento experimentará una nueva rotación, pasando a soplar desde el sector Sudoeste, aunque manteniendo velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Una jornada marcada por el frío y la nubosidad

En términos generales, el domingo estará definido por un patrón climático caracterizado por el frío matinal, la posibilidad de lluvias aisladas durante la madrugada, la presencia de neblina en las primeras horas del día y una persistente nubosidad que acompañará gran parte de la jornada.