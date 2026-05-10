Domingo helado en Catamarca: ¿de cuánto fue la mínima?

El clima en Catamarca para este domingo estará marcado por el tiempo estable, cielo mayormente despejado, que suma a que el ambiente esté más helado, a lo que se añaden las temperaturas, que son muy bajas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada arrancó con una madrugada con cielo algo nublado y una temperatura de apenas 2 grado pero una Sensación Térmica de 0.2 grados, mientras que los vientos soplan del Noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Luego por la mañana, las condiciones mejorarán con cielo despejado y una temperatura igual a la de la hora anterior. En ese tramo de la jornada, el viento rotará al Norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde continuará el cielo despejado y se espera la temperatura más alta del día, con una máxima de 18 grados. Los vientos serán del Noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Ya por la noche, el tiempo seguirá estable y despejado, con una temperatura estimada en 10 grados y vientos rotando al Oeste con la mismo intensidad del tramo anterior por hora.

En todas las franjas horarias, la probabilidad de precipitaciones es nula, por lo que no se anticipan lluvias para la jornada dominical y esto se mantendrá así a lo largo de toda la semana a iniciarse.