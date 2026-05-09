Los gauchos honraron al Beato Mamerto Esquiú

Durante la mañana de este sábado 9 de mayo, se llevó a cabo el homenaje de los gauchos al Beato Mamerto Esquiú, como parte de las actividades programadas para celebrar el Bicentenario de su nacimiento.

Los jinetes de Paclín y Tucumán arribaron al Callejón de los Nóblega luego de cruzar la cuesta del Camino Real; en tanto que los gauchos de Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Capital se concentraron en la capilla dedicada al Señor de los Milagros, en La Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú, desde donde se inició la cabalgata hacia la Casa Natal ubicada en Piedra Blanca.

La marcha fue precedida por las imágenes de San José Gabriel del Rosario Brochero y del Beato Mamerto Esquiú, quienes compartieron la labor pastoral de su tiempo, el primero como sacerdote de la campiña cordobesa, y el segundo como obispo esas tierras.

Adultos, jóvenes y niños montados en sus caballos, con la ropa típica de los varones y mujeres del campo, portando banderas y estandartes, recorrieron el camino para honrar a nuestro querido Beato en su tierra natal.

Con devoción participaron de la celebración de la Santa Misa, presidida por el padre Domingo Chaves, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Luján y responsable diocesano de la Pastoral de los Gauchos, y concelebrada por el padre Juan Carlos Marto, del Santuario de Villa Cura Brochero, en el Predio de la Graciana.

Como cierre de esta jornada, compartieron una locreada comunitaria.