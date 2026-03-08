Domingo con tormentas y aumento de la inestabilidad en Catamarca

El primer domingo de marzo se presentará con condiciones de inestabilidad, donde se esperan tormentas a lo largo de toda la jornada, con distintos niveles de intensidad.

De hecho, el día comenzó con lluvias aisladas, además de una mínima de 19 grados. Para la mañana se pronostican más tormentas aisladas pero con una probabilidad que iría entre 10% y 40%. La temperatura se mantendrá y el viento persistirá del Noroeste, con intensidades similares de 13 a 22 km/h.

Hacia la tarde se espera un incremento de la inestabilidad, con tormentas y una probabilidad de precipitaciones que aumentará a 40%-70%. La temperatura alcanzará la máxima prevista de 26 grados. El viento rotará al Norte y soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Durante la noche, el pronóstico del SMN indica tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvias que se mantendrá entre 40% y 70%. La temperatura descenderá a 23 grados y el viento soplará del Este con velocidades de 7 a 12 km/h.

De esta manera, la jornada dominical estará marcada por condiciones inestables y posibles tormentas durante todo el día, con mayor intensidad prevista hacia el cierre de la jornada.