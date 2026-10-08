Dos autores catamarqueños presentaron sus obras en la Feria del Libro

La Editorial Quebracho presentó las obras "Con tinta en las manos", de Jorge Isasmendi Segura, y "En el borde del espejo", de Liliana Arrieta, en el marco de la Feria del Libro que se desarrolla en el Predio Ferial Catamarca.

La presentación se realizó este miércoles 7 de octubre en el Auditorio 2 del Pabellón Peregrina Zárate, donde la Editorial Quebracho dio a conocer dos nuevos títulos pertenecientes a su Colección Corteza - Narradores Contemporáneos, reafirmando su apuesta por la difusión y promoción de autores y obras de la literatura catamarqueña.

"Con tinta en las manos", de Jorge Isasmendi Segura, reúne una serie de relatos y cuentos atravesados por la oralidad, el humor, los recuerdos familiares y aquellas pequeñas escenas de la vida cotidiana que encuentran en la escritura una forma de permanecer frente al paso del tiempo y la desmemoria.

Por su parte, "En el borde del espejo", de Liliana Arrieta, propone un recorrido por la literatura fantástica y de terror, explorando un territorio en el que las fronteras entre lo real y lo onírico, lo posible y lo impensable, comienzan a desdibujarse.

La presentación permitió poner en diálogo dos propuestas literarias diferentes, tanto por sus temáticas como por sus universos narrativos, pero unidas por una misma mirada: la de escritores catamarqueños que encuentran en la literatura una herramienta para contar, imaginar y recuperar distintas experiencias y mundos posibles.

La presentación tuvo un cierre musical con canciones propias y alusivas de la Banda Calibre Rock, en un formato íntimo y acústico.

Con estas nuevas publicaciones, Editorial Quebracho continúa ampliando su catálogo y fortaleciendo espacios destinados a visibilizar la producción literaria local y acercarla a nuevos lectores.