Fin de semana largo en Casa de la Puna: música, feria y gastronomía

Casa de la Puna se prepara para vivir un fin de semana largo con una programación que combinará turismo, cultura, gastronomía y entretenimiento, con propuestas pensadas para diferentes edades y destinadas tanto a quienes viven en la ciudad como a los visitantes que lleguen durante estos días.

El atractivo turístico, ubicado en Padre D'Agostino s/n, esquina avenida Recalde, permanecerá abierto todos los días de 8 a 20 horas, ofreciendo además un cronograma de visitas guiadas que permitirá conocer distintos aspectos vinculados con la identidad de la Puna catamarqueña.

Las visitas guiadas se realizarán de 9 a 19 hs. El recorrido propone acercarse a la cultura y las tradiciones de la Puna catamarqueña, además de conocer expresiones relacionadas con su producción artesanal y con una identidad cultural vinculada a las comunidades de esa región.

A esta propuesta permanente se sumará una agenda especial que comenzará el viernes y continuará durante el sábado y domingo con música, feria, actividades recreativas, gastronomía y encuentros culturales.

Lucho Hoyos llega a la peña de Achalay

La programación musical tendrá su primer gran momento el viernes 9, cuando el guitarrista, cantautor y compositor tucumano Lucho Hoyos se presente desde las 22 horas en el espacio gastronómico Achalay Empanadas, ubicado dentro de Casa de la Puna.

Hoyos es reconocido como uno de los exponentes de la música de raíz y a lo largo de su trayectoria compartió escenarios y proyectos con artistas como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y Alejandro Sanz, entre otros. Las entradas anticipadas para la presentación tendrán un valor de $15.000.

La propuesta musical se complementará con la oferta gastronómica de Achalay, que forma parte del atractivo de Casa de la Puna y ofrece empanadas cocinadas en horno de barro, comidas y vinos regionales.

El espacio cuenta además con un sector verde al aire libre y un salón climatizado, de modo que la presentación de Hoyos estará acompañada por una propuesta que combina música y gastronomía regional.

Feria Manos Catamarqueñas

La actividad continuará durante el sábado 10 y domingo 11, cuando los alrededores de Casa de la Puna sean escenario de una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas.

La iniciativa reunirá a artesanos y diseñadores catamarqueños, quienes exhibirán sus producciones durante dos jornadas que también incluirán gastronomía y espectáculos de danza y música en vivo. La feria comenzará el sábado a las 18 horas, mientras que el domingo la actividad se iniciará a las 14 horas.

Entre los artistas previstos para la jornada del sábado figuran:

Ángel Ruiz.

Emiliano Barrera.

Raíces Ambateñas.

Estudiantes de la Carrera de Música del ISAC.

La propuesta permitirá recorrer las producciones de artesanos y diseñadores locales al mismo tiempo que se desarrollarán diferentes expresiones artísticas y una oferta gastronómica.

De esta manera, la feria se integrará a la agenda general del fin de semana como uno de los espacios destinados a poner en contacto al público con la producción y el trabajo de emprendedores y creadores catamarqueños.

Torneo de Bolillas para compartir en familia

Dentro de las actividades previstas para el sábado y domingo también habrá una alternativa especialmente pensada para compartir en familia: el Torneo de Bolillas.

La competencia se realizará ambos días desde las 16 horas y estará a cargo de Horacio Barboza. La actividad será gratuita, aunque requerirá inscripción previa. Para participar, los interesados deberán comunicarse al número 3834 67-7035.

El torneo se incorporará así a una agenda que busca ofrecer actividades diferentes a lo largo de las jornadas, sumando una propuesta recreativa al conjunto de alternativas culturales, gastronómicas y musicales programadas en Casa de la Puna.

"Atardecer en Casa de la Puna", con música y sunset

El sábado también tendrá lugar una de las propuestas centrales de la agenda: "Atardecer en Casa de la Puna".

La actividad se desarrollará puertas adentro del atractivo y combinará feria, artistas en vivo y un sunset con música electrónica. El inicio está previsto para las 18 horas y, a diferencia del Torneo de Bolillas, esta propuesta tendrá entrada paga. La programación artística estará integrada por:

Dúo Véliz Delgado.

Milba Cerrizuela.

Caro Ibarra.

Brujas del Valle.

JuanC y los fantasmas de Chernobyl.

Tres Coplas.

Guadalupe Carrizo.

La propuesta sumará así una alternativa musical diferente dentro de la programación del fin de semana, combinando la presencia de artistas en vivo con una ambientación de sunset y música electrónica.

"Encuentros por el Mundo": un recorrido por tres países

El domingo incorporará además una propuesta destinada a acercar al público a diferentes culturas y tradiciones sin necesidad de salir de la ciudad.

Desde las 14 horas se realizará una nueva edición del ciclo "Encuentros por el Mundo", organizado por el Consejo Multisectorial de la Capital.

En esta oportunidad, los países protagonistas serán:

República Democrática del Congo.

Alemania.

Paraguay.

La jornada permitirá conocer aspectos de las culturas y tradiciones de estos países a través de la gastronomía y diferentes expresiones artísticas.

El encuentro será gratuito y estará pensado como un espacio para favorecer el intercambio y el conocimiento de las distintas colectividades y comunidades presentes en la ciudad. La propuesta permitirá que la programación de Casa de la Puna incorpore una dimensión internacional a una agenda que durante el mismo fin de semana también pondrá el foco en las expresiones culturales y productivas de Catamarca.