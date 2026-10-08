Viernes en la Feria del Libro: Gabriela Exilart, Pedro Saborido y Manuel Cantón

La 18.ª Feria Provincial del Libro de Catamarca tendrá este viernes 9 de octubre una nueva jornada de actividades en la que la literatura, el humor y las historias destinadas a observar la realidad desde diferentes perspectivas ocuparán un lugar central.

La programación tendrá como protagonistas a Gabriela Exilart, Pedro Saborido y Manuel Cantón, tres autores que llegarán a la Feria con propuestas diferentes tanto por sus temáticas como por los recursos narrativos que atraviesan sus obras.

La agenda comenzará con la presentación de "Obsolescencia programada", el libro de cuentos de Manuel Cantón, que fue reprogramada del jueves al viernes y tendrá lugar a las 17 horas. Más tarde, a las 19, Gabriela Exilart presentará su novela "Tierra herida", mientras que a las 20 será el turno de Pedro Saborido con "Una historia de la felicidad".

La jornada permitirá así recorrer distintas formas de abordar la literatura, desde la ficción construida a partir de episodios históricos hasta los relatos que incorporan elementos de ciencia ficción y el humor como herramienta para interrogar las ideas instaladas alrededor de la vida cotidiana.

Manuel Cantón, entre lo cotidiano y lo extraño

A las 17 horas, el público podrá participar del encuentro con Manuel Cantón, quien finalmente presentará "Obsolescencia programada", luego de que la actividad prevista originalmente para el jueves fuera reprogramada.

El libro reúne seis cuentos que recorren distintas épocas y construyen relatos en los que confluyen episodios históricos, situaciones insólitas y elementos propios de la ciencia ficción. La propuesta se desarrolla a partir de historias en las que aquello que forma parte de la vida cotidiana convive con situaciones extrañas, generando diferentes perspectivas sobre los escenarios y acontecimientos que atraviesan los relatos.

La presentación de Cantón será así una de las primeras actividades destacadas de la jornada y permitirá acercar al público una obra que combina distintos registros narrativos y temporalidades.

Gabriela Exilart presenta "Tierra herida"

A las 19 horas llegará uno de los momentos centrales de la programación con la presentación de "Tierra herida", de Gabriela Exilart.

La reconocida escritora y abogada propone en esta novela una combinación entre ficción e investigación histórica, tomando como punto de partida la vida de los picapedreros de Tandil, sus condiciones laborales y las luchas que atravesaron. La obra aborda diferentes cuestiones vinculadas con las experiencias de esos trabajadores y con las circunstancias en las que desarrollaron sus vidas. A través de sus historias, Exilart trabaja sobre temas como la identidad, la justicia y la resistencia.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la atención puesta sobre personajes y experiencias que suelen quedar fuera de los relatos tradicionales. De este modo, la novela construye su mirada a partir de historias y protagonistas que permiten recuperar otras perspectivas sobre el pasado.

La combinación de investigación histórica y ficción constituye el eje de una presentación que pondrá en diálogo literatura y memoria, con las condiciones de trabajo y las luchas de los picapedreros de Tandil como parte fundamental del relato.

Pedro Saborido y las preguntas sobre la felicidad

La programación continuará a las 20 horas con la presentación de "Una historia de la felicidad", de Pedro Saborido.

El escritor, guionista y productor, reconocido por su trabajo junto a Diego Capusotto, propone en esta obra una mirada atravesada por su característico humor. El libro reúne una veintena de relatos a través de los cuales Saborido pone en cuestión las ideas y las exigencias sociales relacionadas con la felicidad. La propuesta parte de situaciones y contradicciones presentes en la vida cotidiana para plantear interrogantes acerca de aquello que suele entenderse como una vida feliz o como una forma adecuada de vivir.

Más que ofrecer respuestas cerradas, el autor propone preguntas sobre qué significa vivir bien, explorando las contradicciones que aparecen en las experiencias cotidianas.

El humor funciona como una vía para observar esas situaciones desde otra perspectiva, al tiempo que permite poner en discusión conceptos y expectativas sociales vinculados con la felicidad.

Una Feria con múltiples recorridos

Las actividades del viernes forman parte de la programación general de la 18.ª Feria Provincial del Libro, que se desarrolla hasta el domingo 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca.

La edición lleva como lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión", una consigna que acompaña una programación amplia, con propuestas destinadas a públicos y edades diferentes. Con entrada libre y gratuita, la Feria ofrece cinco jornadas de actividades que incluyen:

Presentaciones de libros.

Encuentros con autores.

Música.

Talleres.

Propuestas para las infancias.

Actividades vinculadas con el cómic.

Manga.

Cosplay.

Cultura pop.

Espacios para recorrer editoriales, librerías e instituciones.

En ese marco, la jornada del viernes concentrará tres propuestas literarias con características diferentes. Cantón ofrecerá un recorrido por seis cuentos atravesados por distintas épocas, episodios históricos, situaciones insólitas y ciencia ficción. Exilart presentará una novela que combina ficción e investigación histórica para recuperar las experiencias de los picapedreros de Tandil y abordar cuestiones como la identidad, la justicia y la resistencia. Saborido, en tanto, utilizará una veintena de relatos y su particular registro humorístico para poner en discusión las ideas y exigencias sociales alrededor de la felicidad.