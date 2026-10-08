La Hemeroteca Municipal presentó el trabajo de digitalización de las viñetas de Pistún

En el marco de la Feria del Libro Catamarca 2026 que se desarrolla en el Predio Ferial de Catamarca se presentó, "Patrimonio en viñetas", que reúne el trabajo de digitalización de la obra de Roberto Candelario Rodríguez Aybar, conocido como Pistún, un relevamiento realizado por los integrantes de la Hemeroteca Municipal, dependiente de la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La presentación estuvo a cargo de Patricia Saseta y Martín Mussarra, quienes compartieron el proceso de creación de la Colección "Obra gráfica de Roberto Candelario Rodríguez Aybar (Pistún)", tras la introducción realizada por el director de Cultura de la Municipalidad, Alejandro Farfán.

El proyecto recupera y organiza viñetas e ilustraciones realizadas por Pistún y publicadas en el diario La Unión entre 1961 y 1969. Se trata de un archivo que hasta ahora se encontraba de manera fragmentaria y cuya organización digital permitirá preservar y facilitar el acceso a una parte significativa de la memoria gráfica de Catamarca.

"Es una tarea que llevamos adelante ya hace unos dos años, relevando sobre todo el trabajo de Pistún realizado en el Diario La Unión, sobre todo las viñetas de humor político con representaciones de situaciones internacionales, nacionales y locales. Es un trabajo sistemático donde se digitalizan las obras y se coloca la fecha y una pequeña descripción. No hacemos un análisis porque nos parece que eso tiene que estar a consideración del público que desee hacer un trabajo específico de él. Son muchas las consultas que recibimos sobre su obra, que marcó toda una época del periodismo y fundamentalmente del humor gráfico".

Para tener una dimensión real de cuál fue el trabajo de Pistún en la década del 60 habría que destacar que solo en 1.963 realizó cerca de 240 publicaciones "lo que nos lleva a pensar que en esa década publicó unos 2000 trabajos", destacó Saseta-

A su turno, Martín Musarra comentó cómo fueron buscando la excelencia técnica para la digitalización, que incluyó acceder a tecnología de escaneo más sofisticada para poder digitalizar diarios que venían en formato sábana.

Sobre la Hemeroteca Municipal

La Hemeroteca Municipal resguarda la mayor colección de diarios, periódicos y revistas publicados en Catamarca. Entre sus tesoros se destacan la colección y el archivo fotográfico del Diario La Unión, junto con ejemplares de diarios del siglo XIX, pilares fundamentales de su acervo. Este patrimonio es consultado por investigadores locales, de otras provincias y del extranjero, así como por estudiantes universitarios y público en general, que encuentra en sus páginas impresas fragmentos de la historia colectiva y personal de nuestra comunidad.

La Hemeroteca continúa trabajando en la digitalización de sus colecciones y en la tarea de rastrear y completar series locales de este tipo de publicaciones, asegurando su preservación y acceso para las generaciones futuras.

Actualmente la página web de La Hemeroteca Municipal está en producción y se está cargando todo el contenido tanto digital como físico. Se puede consultar en https://hemerotecamunicipal.apps.cc.gob.ar/