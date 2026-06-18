Dramático deterioro de la Capilla del Rosario: alertan sobre el riesgo de colapso del techo

La Capilla de Nuestra Señora del Rosario, uno de los edificios históricos más representativos de Fray Mamerto Esquiú y declarada monumento histórico nacional, enfrenta una situación de extrema fragilidad estructural que genera preocupación entre las autoridades eclesiásticas, la comunidad local y los organismos vinculados a la preservación del patrimonio.

El deterioro acumulado durante los últimos años alcanzó un nuevo punto de alarma tras el colapso parcial de uno de los elementos que sostienen la estructura del techo. La situación encendió las alertas debido al riesgo que representa para la integridad del edificio y para la conservación de un bien que forma parte de la historia de Catamarca.

La preocupación fue expresada públicamente por el párroco del departamento, Marcelo Amaya, quien explicó que la capilla permanece cerrada desde hace tiempo debido a problemas estructurales que ya habían sido detectados anteriormente y que, lejos de resolverse, se agravaron en las últimas semanas.

Un deterioro que lleva años

Durante una entrevista con Radio Valle Viejo, Amaya recordó que los inconvenientes estructurales no son recientes y que la clausura del templo se produjo precisamente para evitar riesgos mayores.

"Hace más de un año, casi dos seguramente, que estaba cerrada la capilla porque ya había cedido una parte del techo que correspondía al sector de la sacristía", señaló el sacerdote. Ese antecedente ya reflejaba el delicado estado de conservación del edificio. Sin embargo, la situación se volvió aún más preocupante con el nuevo daño detectado en la estructura principal.

Según detalló el párroco, el problema más reciente afecta directamente a uno de los elementos esenciales que sostienen el techo.

"Ha cedido uno de los tirantes de la nave central, que ya tenía un arreglo anterior. Hacía falta apuntalarlo urgentemente para evitar que se derrumbe el techo", explicó. La advertencia pone de manifiesto que el deterioro ya no se limita a sectores secundarios del inmueble, sino que compromete componentes fundamentales de la estructura.

Un edificio clave para la historia de Catamarca

La Capilla de Nuestra Señora del Rosario posee un valor que excede ampliamente su función religiosa. Su construcción se remonta al siglo XVIII y, según explicó Amaya, la obra fue concluida aproximadamente en 1792, aunque existen indicios de que los trabajos podrían haber comenzado incluso antes.

Por su antigüedad y relevancia histórica, el edificio fue declarado monumento histórico nacional, condición que impone procedimientos específicos para cualquier tarea de intervención, restauración o reparación.

De acuerdo con lo explicado por el sacerdote, ninguna obra puede ejecutarse sin la autorización correspondiente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

"Cuando son monumentos históricos no se puede hacer intervención comunitaria sin autorización", recordó. Esta situación implica que cualquier acción destinada a recuperar el edificio debe ajustarse a normativas especiales orientadas a preservar las características originales del patrimonio.

Apuntalamiento de emergencia

Ante el agravamiento del estado estructural, durante las últimas semanas se realizaron tareas de apuntalamiento con el objetivo de evitar un colapso inmediato. Estas acciones fueron implementadas luego de los relevamientos técnicos y gestiones que se venían desarrollando para evaluar las condiciones del edificio.

Sin embargo, desde la Iglesia advierten que se trata únicamente de una medida de emergencia.

"La situación no es que el apuntalamiento va a durar años", advirtió Amaya. La afirmación refleja que la solución aplicada busca contener momentáneamente el riesgo más urgente, pero no resuelve los problemas estructurales de fondo que afectan a la capilla.

Impacto en la vida religiosa y turística

El deterioro del templo también tiene consecuencias directas para la comunidad y para las actividades que históricamente se desarrollaban en el lugar.

Aunque el edificio permanece cerrado por razones de seguridad, algunas celebraciones religiosas continuaron realizándose en sus inmediaciones. No obstante, las condiciones actuales impiden cualquier utilización normal del espacio. Entre las actividades que debieron ser suspendidas se encuentran ceremonias religiosas que tradicionalmente tenían a la capilla como escenario.

"Mucha gente me ha pedido para casarse allí, pero les he dicho que no podemos por el tema del techo, que es un riesgo", comentó el sacerdote. Además de su importancia para los fieles, la capilla forma parte del patrimonio turístico de Fray Mamerto Esquiú y del circuito histórico que integra otros edificios emblemáticos vinculados al antiguo Camino Real.

Su deterioro, por lo tanto, repercute tanto en el ámbito religioso como en el cultural y turístico.

El llamado a actuar antes de que sea tarde

Frente a este panorama, Amaya insistió en la necesidad de impulsar una intervención antes de que los daños se vuelvan irreversibles.

El sacerdote recordó que existen antecedentes en otras localidades catamarqueñas donde el colapso de techos derivó posteriormente en reconstrucciones complejas y de alto costo.

"Pienso que no hay que llegar a ese punto", expresó. Para el párroco, la preservación de la Capilla del Rosario no constituye únicamente una responsabilidad vinculada a la fe, sino también un compromiso con la historia y la identidad de la provincia. "Hay que entender que hace a la historia antigua de nuestra Catamarca. No es solamente una cuestión de orden religioso; por eso también son patrimonio nacional estos edificios", sostuvo.

Sus palabras resumen la preocupación que hoy rodea a uno de los templos históricos más importantes de Fray Mamerto Esquiú. Mientras el apuntalamiento mantiene contenida la emergencia inmediata, la incertidumbre persiste sobre el futuro de una construcción que lleva más de dos siglos formando parte del patrimonio cultural y religioso de Catamarca y que hoy enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia.