VIDEOS: Nevadas y viento blanco en la cordillera catamarqueña

La cordillera catamarqueña se encuentra bajo alerta ante la llegada de un fenómeno meteorológico que podría generar importantes complicaciones en las zonas de alta montaña. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para la mañana de este jueves en áreas cordilleranas de los departamentos Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, donde se prevén condiciones adversas vinculadas a la caída persistente de nieve y a la presencia de viento blanco.

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, el área afectada experimentará nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte, un escenario que podría impactar tanto en la circulación vehicular como en las actividades que se desarrollan en sectores de montaña.

La advertencia pone especial atención en la combinación de nieve acumulada y reducción de la visibilidad, factores que suelen incrementar los riesgos para quienes transitan por rutas cordilleranas.

Acumulaciones de nieve de hasta 25 centímetros

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, las nevadas previstas serán persistentes durante el período de vigencia de la alerta. Las estimaciones oficiales indican que las acumulaciones de nieve podrían ubicarse entre los 10 y 25 centímetros, aunque no se descarta que en determinados sectores esos valores sean superados de manera puntual.

La magnitud de las precipitaciones níveas previstas convierte a este episodio en un fenómeno de relevancia para las localidades y corredores de montaña comprendidos dentro de la zona bajo alerta.

El fenómeno del viento blanco y sus consecuencias

Además de la caída de nieve, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno estará acompañado por viento blanco, una condición climática característica de las áreas cordilleranas que puede generar importantes inconvenientes para la circulación.

La combinación de viento y nieve en suspensión provoca una significativa disminución de la visibilidad, dificultando la orientación de quienes transitan por caminos de montaña y reduciendo las condiciones de seguridad vial. De acuerdo con la advertencia emitida, el viento blanco podría ocasionar:

Reducción considerable de la visibilidad.

Dificultades para la circulación vehicular.

Complicaciones en rutas de montaña.

Riesgos para quienes se desplazan por caminos de alta montaña.

La situación genera especial preocupación debido a que estos fenómenos suelen desarrollarse de manera simultánea con las nevadas más intensas, incrementando las dificultades operativas en corredores cordilleranos.

Antofagasta de la Sierra y Tinogasta bajo observación

Los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta son las áreas específicamente alcanzadas por la alerta meteorológica emitida para este jueves. Ambas jurisdicciones concentran sectores de elevada altitud y corredores estratégicos para la conectividad regional e internacional, por lo que las condiciones climáticas previstas son seguidas de cerca por las autoridades y organismos competentes.

La persistencia de las nevadas y la posibilidad de acumulaciones significativas de nieve podrían modificar las condiciones habituales de transitabilidad en estos sectores durante la jornada.

El Paso Internacional de San Francisco

Entre las principales consecuencias de las inclemencias meteorológicas figura la situación del Paso de San Francisco, uno de los corredores internacionales más importantes de la región.

Según se informó desde Vialidad Nacional, el paso fronterizo fue cerrado "hasta nuevo aviso por fuertes nevadas y presencia de viento blanco, tanto sobre Ruta Nacional n° 60 (Argentina) y Ruta CH31 (Chile".

La medida responde a la necesidad de preservar la seguridad de quienes utilizan este corredor de alta montaña, especialmente en un contexto marcado por nevadas persistentes y una reducción considerable de la visibilidad.