Qué es el Cesio-137, el material radiactivo que fue robado y activó las alertas

La Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación emitió en las últimas horas una alerta de alcance nacional luego de conocerse el robo de una cápsula que contiene material radiactivo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

La notificación fue realizada por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, quien informó la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, un material utilizado para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear. El episodio generó una rápida reacción por parte del organismo regulador de la actividad nuclear en Argentina, que difundió información sobre las características del material y los procedimientos que deben seguirse en caso de localizarlo.

La preocupación no está vinculada únicamente a la desaparición del elemento, sino también a las posibles consecuencias derivadas de una manipulación indebida por parte de personas que desconozcan su naturaleza y peligrosidad.

Dónde ocurrió la sustracción

Según la información difundida por las autoridades, la cápsula fue sustraída del Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie". Los registros indican que la última utilización documentada de la fuente radiactiva se produjo el 12 de junio de 2026. Sin embargo, hasta el momento no pudo determinarse quién manipuló el material durante la jornada de este martes, circunstancia que forma parte de la investigación en curso.

La falta de precisiones sobre lo ocurrido entre la última utilización registrada y la detección de la sustracción motivó la intervención de los organismos competentes y la difusión inmediata de una alerta pública.

Qué es el Cesio-137

El material sustraído corresponde a una fuente radiactiva de Cesio-137, un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. De acuerdo con la información proporcionada, este material posee aplicaciones específicas tanto en el ámbito médico como en determinadas actividades industriales.

Entre sus principales usos se encuentran:

Verificación y calibración de equipamiento en Medicina Nuclear.

Aplicaciones vinculadas a la radioterapia.

Utilización como fuente de calibración.

Empleo en distintos procesos industriales.

La fuente robada formaba parte de este tipo de materiales utilizados para tareas de control y verificación técnica dentro de procedimientos especializados.

Cómo es la fuente radiactiva desaparecida

Las autoridades también difundieron una descripción detallada del elemento sustraído para facilitar su identificación. Según se informó, la fuente radiactiva presenta las siguientes características:

Se trata de una fuente en forma de gel.

Está contenida dentro de un envase plástico transparente.

Se encontraba alojada dentro de su blindaje correspondiente.

Esta información resulta clave para que cualquier persona que eventualmente la encuentre pueda reconocerla y actuar de acuerdo con las recomendaciones emitidas por los organismos especializados.

Los riesgos asociados a una manipulación inadecuada

Aunque las autoridades señalaron que el riesgo radiológico es muy bajo, insistieron en la necesidad de evitar cualquier contacto directo con el material. El Cesio-137 es un isótopo radiactivo que emite radiación beta y gamma, por lo que su manejo inadecuado puede resultar extremadamente peligroso.

De acuerdo con la información difundida, una exposición o manipulación incorrecta puede provocar:

Quemaduras.

Daño celular.

Enfermedades graves.

Precisamente por estas características, el material es utilizado únicamente bajo protocolos específicos y por personal autorizado y capacitado para su manipulación. La advertencia busca evitar que una persona que encuentre la cápsula intente abrirla, trasladarla o examinarla por cuenta propia, acciones que podrían generar situaciones de riesgo.

Qué hacer en caso de encontrar la cápsula

La Autoridad Regulatoria Nuclear fue enfática respecto de las medidas que deben adoptarse ante la eventual aparición del material. Las recomendaciones oficiales son claras:

No tocar la cápsula.

No manipular el material.

Dar aviso de manera inmediata a las autoridades competentes.

Para ello se habilitaron los siguientes contactos de la Guardia SIER:

011 1544718686

011 1544703839

011 1544214581

Las autoridades insistieron en que cualquier hallazgo debe ser comunicado de forma inmediata para permitir la intervención de personal especializado.