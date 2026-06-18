Hito mundial: científicos argentinos descubren un mamífero desconocido para la ciencia

Un hallazgo de relevancia internacional posicionó nuevamente a la ciencia argentina en el centro de la escena mundial. Un equipo de investigadores logró identificar una nueva especie de mamífero en la provincia de Córdoba, un descubrimiento que representa un aporte significativo al conocimiento de la biodiversidad y que evidencia que aún existen especies desconocidas incluso en regiones que han sido objeto de numerosos estudios científicos.

La nueva especie fue denominada rata vizcacha de Guasapampa (Apnotomys conicetorum). Hasta el momento de este hallazgo, el animal era completamente desconocido para la ciencia global.

El descubrimiento se produjo en los bosques nativos del Parque Nacional Traslasierra, un área protegida ubicada en el corazón de Córdoba que vuelve a demostrar su importancia estratégica para la preservación de la biodiversidad y para el desarrollo de investigaciones científicas de largo alcance.

La identificación de un nuevo mamífero constituye un acontecimiento poco frecuente y de enorme valor científico, ya que permite ampliar el conocimiento sobre las especies que habitan el territorio argentino y sobre los ecosistemas donde desarrollan su vida.

La rata vizcacha de Guasapampa

Los especialistas que lideraron el estudio describieron a la nueva especie como un pequeño roedor con características físicas y comportamentales muy particulares.vEntre sus rasgos más distintivos se encuentran:

Una cola larga.

Un pelaje sumamente abundante.

Una notable capacidad para desplazarse en ambientes rocosos.

Las observaciones realizadas en el terreno permitieron determinar que no se trata de un animal terrestre común. Por el contrario, los investigadores lo definieron como un verdadero "acróbata de las rocas", debido a la extraordinaria habilidad que posee para moverse con rapidez entre formaciones serranas abruptas y paredones de piedra.

La especie desarrolla su vida en los ambientes rocosos de la sierra de Guasapampa, donde encuentra refugio y las condiciones necesarias para su supervivencia.

Una dieta adaptada a las condiciones serranas

Las investigaciones también permitieron conocer aspectos fundamentales de la alimentación de este nuevo mamífero. Según detallaron los científicos, la rata vizcacha de Guasapampa mantiene una dieta altamente especializada basada principalmente en el consumo de bromelias, un género de plantas tropicales y subtropicales que lograron adaptarse a las condiciones ambientales características de las sierras.

Esta particularidad alimentaria forma parte de las características que distinguen a la especie y ayudan a comprender mejor su relación con el ecosistema donde habita.

La combinación entre su capacidad de desplazamiento en terrenos escarpados y su alimentación específica evidencia un alto grado de adaptación al ambiente serrano de Córdoba.

Un nombre que homenajea a la ciencia argentina

El descubrimiento no sólo tuvo implicancias biológicas. También se transformó en una oportunidad para reconocer el trabajo de las instituciones científicas y de conservación que desarrollan tareas permanentes en el territorio nacional.

La nueva especie recibió el nombre científico de Apnotomys conicetorum, una denominación elegida como homenaje a la Administración de Parques Nacionales (APN) y a todo el personal del CONICET.

El reconocimiento alcanza a:

Investigadores.

Becarios.

Técnicos.

Personal administrativo.

Según se informó, la elección del nombre busca destacar la labor sostenida y la inversión permanente en la generación de conocimiento sobre el territorio argentino y su biodiversidad.

Un trabajo colectivo entre instituciones de prestigio

Los especialistas remarcaron que el descubrimiento fue el resultado de un proceso de investigación riguroso y multidisciplinario. Los investigadores representaron a distintas instituciones científicas de gran trayectoria en Argentina, conformando una red de cooperación que permitió concretar el hallazgo.

Entre los organismos participantes se encuentran:

El Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".

El Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET).

El Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET).

El Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La articulación entre estas entidades permitió desarrollar las tareas de investigación necesarias para identificar y describir formalmente la nueva especie.