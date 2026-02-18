EC SAPEM se suma al cese de actividades provincial

En el marco de una jornada de protesta de alcance nacional, la empresa EC SAPEM ha comunicado oficialmente que no atenderá al público mañana jueves 19 de febrero. Esta decisión afectará de manera integral a sus oficinas comerciales distribuidas en toda la provincia, las cuales permanecerán cerradas durante toda la jornada.

La suspensión de la atención presencial no es un hecho aislado, sino que responde directamente a la estructura de representación gremial del sector eléctrico. El cierre se debe a la adhesión de la FATLYF (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) al Paro General de 24 horas. Esta medida de fuerza ha sido convocada en todo el país por la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) y entrará en vigencia de manera efectiva a partir de las 0 horas de mañana.

La modalidad de la protesta establecida por la entidad gremial será sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que imposibilita la apertura de los centros de atención al cliente habituales.

Garantía de servicios críticos y alternativas para el usuario

A pesar del cese de actividades en el área comercial, la empresa ha dispuesto las medidas necesarias para no afectar la seguridad del sistema eléctrico. En este sentido, se informó que la operatividad técnica se mantendrá bajo los siguientes parámetros:

Guardia de Emergencia y Reclamo : trabajará en forma NORMAL durante toda la jornada de protesta.

: trabajará en forma durante toda la jornada de protesta. Trámites y pagos : los usuarios que necesiten realizar gestiones administrativas o abonar sus facturas cuentan con canales digitales habilitados.

: los usuarios que necesiten realizar gestiones administrativas o abonar sus facturas cuentan con canales digitales habilitados. Plataformas virtuales: se encuentran disponibles el sitio web oficial WWW.ECSAPEM.COM.AR y la aplicación móvil APP EC SAPEM.

Con esta organización, EC SAPEM busca equilibrar la adhesión a la medida de fuerza nacional con el mantenimiento de las guardias esenciales para la comunidad.