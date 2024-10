Eclipse anular y cómo ver el anillo de fuego desde Catamarca

En octubre habrá un eclipse solar anular que se podrá ver desde la Argentina. Se trata del último fenómeno astronómico de esta índole que ocurrirá en 2024. En esta ocasión se podrá ver el famoso "anillo de fuego", por el cual la Luna queda alineada con el Sol y deja visible un delgado aro de luz. En ese sentido, muchos se preguntan de qué trata y cómo se podrá ver desde el país.

Los eclipses suceden cuando un cuerpo celeste hace sombra o pasa por delante de otro. En el caso de nuestro planeta, se dan entre la Tierra, el Sol y la Luna. Cuando es lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta su propia sombra sobre el satélite natural. En cambio, el solar es cuando la Luna se interpone entre el astro y nuestro planeta.

Esta vez, el cielo no se oscurecerá completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegará a tapar por completo al Sol. De hecho no se podrá ver la Luna en frente al Sol, ya que un 4% la superficie de la estrella quedará sin ocultar y será suficiente para encandilarnos, por lo que para poder observar el famoso anillo de fuego es necesario usar anteojos especiales para eclipses o cámaras de fotos con filtros adecuados.

A qué hora es el eclipse solar anular

Con diferencia de pocos minutos según la localidad, desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18.20 aproximadamente, alcanzando su máximo cerca de las 17.25. En tanto, la anularidad durará 6 minutos y 20 segundos en el sector central de la franja del eclipse.

Dónde y cómo ver el eclipse solar en Catamarca

El eclipse solar anular puede verse desde toda la Argentina, pero hay sitios desde los cuales se podrá observar de forma privilegiada. En el caso de Catamarca, existen opciones para quienes son atraídos por este fenómeno.

Uno será en la Casa de la Puna y comenzará a las 14:00 hs. con una recepción en el patio principal. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una charla educativa sobre el eclipse y participar en actividades para toda la familia. A partir de las 16:10 hs, dará inicio la observación del eclipse parcial con el uso de telescopios equipados con filtros solares, lentes especiales para una visualización segura y un espacio dedicado a la astrofotografía, donde los participantes podrán capturar este momento con sus celulares.

Otra opción la promociona el I.S.E.G.Hood con colaboración del Observatorio Magaquiano y el IES Fasta Nivel Superior y la cita es en el Parque de los vientos en El Jumeal.