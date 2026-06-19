Frío y con algo de solcito, así va a estar este viernes en Catamarca

En lo que va siendo la despedida del otoño, este viernes será una jornada marcada por la estabilidad meteorológica, en un contexto caracterizado por la ausencia total de precipitaciones y la presencia de nubosidad variable a lo largo del día, lo que permitirá tener presencia de sol. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad se mantiene en cero.

Las condiciones previstas muestran un comportamiento climático típico de la temporada, con temperaturas bajas durante las primeras horas y un progresivo ascenso térmico hacia la tarde. La nubosidad será una constante durante gran parte del día, aunque sin generar fenómenos asociados a precipitaciones o inestabilidad.

Madrugada fresca y parcialmente nublada

El inicio del viernes estuvo acompañado por un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. Durante la madrugada, los registros térmicos alcanzaron los 6 grados, mientras que los vientos comenzaron el día soplando desde el sector Oeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Estas condiciones marcarán el comienzo de un día con características estables, donde la nubosidad tendrá presencia moderada sin alterar el desarrollo normal de las actividades previstas para las primeras horas del día. Esto permitirá tener un poco de presencia de sol, luego de varios días.

La mañana con la temperatura más baja

Con el avance de la jornada, la mañana presentará un cielo ligeramente nublado y por eso será el período en el que se registrará la temperatura mínima del día. El termómetro descenderá hasta los 5 grados, convirtiéndose en el valor más bajo previsto para este viernes.

En este tramo del día, el viento cambiará su procedencia hacia el sector Sur, aunque mantendrá una intensidad similar a la observada durante la madrugada, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. La combinación de bajas temperaturas y nubosidad ligera configurará un ambiente fresco durante las primeras horas de actividad en la capital catamarqueña.

Una tarde más templada

La mejora térmica llegará durante la tarde, cuando se espera el momento más agradable de la jornada. De acuerdo con el pronóstico, la temperatura tendrá un repunte que alcanzará una máxima de 20 grados, convirtiéndose en el valor más elevado del día.

El cielo continuará con muy leve nubosidad, mientras que el viento experimentará una nueva rotación, esta vez hacia el sector Noroeste. Además, se prevé un incremento en su intensidad, con velocidades comprendidas entre 13 y 22 kilómetros por hora. Este ascenso de la temperatura permitirá una marcada diferencia respecto de las condiciones registradas durante la mañana, consolidando un escenario más templado y favorable para el desarrollo de actividades al aire libre.

Noche estable y con nubosidad parcial

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas mantendrán la estabilidad observada durante toda la jornada. El cielo se presentará algo nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 13 grados.

Los vientos continuarán provenientes ahora del Norte, aunque con menor intensidad respecto del período vespertino, registrando velocidades de entre 7 y 12 km/h. De esta manera, el cierre del viernes mantendrá el patrón de tiempo estable que caracterizará a toda la jornada, sin cambios significativos en las condiciones generales.

Un viernes con características otoñales

El panorama previsto para Catamarca muestra una jornada típicamente otoñal, definida por la amplitud térmica entre la mañana y la tarde, la ausencia de lluvias y la presencia de nubosidad variable sin fenómenos asociados. La combinación de una mañana fría, una tarde templada y una noche estable permitirá transitar el día bajo condiciones meteorológicas favorables, con un escenario adecuado para las actividades cotidianas y al aire libre en la capital catamarqueña.