Emprendedores de Catamarca recibieron sus certificados tras un ciclo de formación y mentoría colaborativa

Luego de cinco encuentros de formación, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo, un total de 20 emprendedores de la Capital recibieron hoy sus certificados de participación en el programa "Canvas en Acción - Emprende entre Pares", en un acto realizado en la Casa SFVC.

El programa estuvo orientado a fortalecer emprendimientos en marcha mediante herramientas de gestión, planificación y acompañamiento estratégico, consolidando un espacio de aprendizaje continuo que permitió a los participantes revisar y ajustar sus proyectos productivos.

En este sentido, la iniciativa no se limitó a instancias formativas tradicionales, sino que propuso un recorrido activo en el que cada emprendedor pudo revisar su modelo de negocio, identificar oportunidades de mejora y adquirir nuevas herramientas para enfrentar los desafíos propios del desarrollo emprendedor.

Una metodología innovadora de mentoring para Catamarca

Uno de los aspectos más destacados del programa fue la implementación de una metodología de mentoring, considerada una experiencia innovadora para la provincia de Catamarca.

El esquema de trabajo combinó:

Encuentros presenciales y virtuales

Acompañamiento de mentores, tutores y empresarios con experiencia

Instancias de intercambio entre emprendedores

Esta dinámica permitió no solo la transmisión de conocimientos técnicos, sino también el fortalecimiento de redes de colaboración entre los participantes, generando un entorno de aprendizaje horizontal y sostenido.

El programa fue impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, junto a la Fundación Inspirar, con el acompañamiento de RE/MAX, consolidando una articulación institucional clave para su implementación.

Articulación público-privada y visión estratégica del desarrollo local

Durante el acto de entrega de certificados, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó el valor del trabajo conjunto entre distintos sectores.

En sus palabras, afirmó:

"cuando el sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil trabajan juntos, se generan oportunidades reales para quienes apuestan por desarrollar sus proyectos y generar valor en nuestra comunidad".

La experiencia fue presentada como un ejemplo concreto de articulación entre el sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, en función del fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.

Intercambio entre pares y alcance regional de la experiencia

Uno de los componentes más valorados del programa fue el trabajo entre pares, que permitió el intercambio de conocimientos y experiencias no solo entre emprendedores de la Capital, sino también con participantes de la ciudad de Junín.

Este intercambio amplió la perspectiva de los asistentes sobre los distintos desafíos y oportunidades que atraviesan los proyectos productivos en diferentes contextos, enriqueciendo el proceso de aprendizaje colectivo.

Desde el equipo técnico que acompañó el desarrollo del programa, también se destacó el compromiso sostenido de los participantes a lo largo de todo el ciclo formativo.

Reconocimientos institucionales y continuidad del programa

Durante la ceremonia también se reconoció el trabajo de la Fundación Inspirar, de RE/MAX y del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, integrado por:

Ivana Genero

Valeria Mamanis

Cristian Ruiz

Stella Torres

Estos actores acompañaron de manera permanente el desarrollo de la capacitación, consolidando un dispositivo de trabajo articulado.

Desde la Municipalidad de la Capital se destacó además que esta experiencia forma parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento del ecosistema emprendedor local, anticipando que el programa tendrá continuidad mediante nuevas instancias de formación y acompañamiento.

Los emprendedores distinguidos en el programa

Durante la ceremonia fueron reconocidos los 20 emprendedores que completaron satisfactoriamente las distintas instancias del programa:

Brian Nahuel Ferreira (Astroturismo)

(Astroturismo) Gabriel Vaquet (Apata Catamarca)

(Apata Catamarca) Ruth Edith Pereyra (Eterna)

(Eterna) Sofía Vergara (Ñuqta Reutilizados)

(Ñuqta Reutilizados) Cristina Rendón (Hostería)

(Hostería) Alfredo Romero (Margarita Alojamiento Temporario)

(Margarita Alojamiento Temporario) Ana Alejandra Carrizo (Origen Trazos de Raíz)

(Origen Trazos de Raíz) Ana Soledad Ahumada (Anita Cerámica)

(Anita Cerámica) Cristina Soria

Daniela Beatriz Iriarte (Puntos Arte)

(Puntos Arte) David Pereyra (Youth Tourism)

(Youth Tourism) María Vega (Hospedaje)

(Hospedaje) Mariela Olmedo (Alfarería Cerámica de Rescate)

(Alfarería Cerámica de Rescate) María Cecilia Guardia (La Pirca Rosada)

(La Pirca Rosada) Marina del Valle Mazzucco (YUNGA Joyería Contemporánea)

(YUNGA Joyería Contemporánea) Mario Alfonso Florimonte (El Cardón Wine Truck)

(El Cardón Wine Truck) Mauricio Olmos (Huellas Verticales)

(Huellas Verticales) Sofía Iglesias (Apícola Mana)

(Apícola Mana) Valeria Olima (Soy Tierra Cosmética Natural)

(Soy Tierra Cosmética Natural) Yesica Zamorano (El Capricho)

Cada uno de ellos completó las instancias de formación previstas por el programa, consolidando un recorrido que buscó potenciar sus capacidades de gestión, planificación y desarrollo productivo.