Ediciones de la Flor cierra después de 60 años: el fin del sello que publicó Mafalda y más

Con un mensaje cargado de simbolismo, Ediciones de la Flor anunció su cierre definitivo en su stand de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La frase elegida sintetiza su trayectoria y su despedida: "50 ferias y una sola flor", en referencia a su presencia sostenida en el evento desde sus inicios.

El anuncio marca el final de un proyecto editorial que atravesó 60 años de historia, consolidándose como uno de los sellos más influyentes en la cultura argentina, especialmente en el terreno del humor gráfico, la sátira y la crítica social.

El origen de una editorial histórica

La historia de Ediciones de la Flor comenzó en 1966, cuando Daniel Divinsky, junto a su socio Oscar Finkelberg y el editor Jorge Álvarez, decidió incursionar en el mundo editorial. El nombre surgió de una exclamación de la escritora y periodista Pirí Lugones, quien al conocer el proyecto expresó: "¡Flor de editorial quieren hacer!", dando origen a una marca que se volvería icónica.

El primer libro publicado fue la antología "Buenos Aires, de la fundación a la angustia", que reunió relatos de Julio Cortázar, Rodolfo Walsh y David Viñas, anticipando una línea editorial comprometida con la literatura y el pensamiento crítico.

Mafalda y el salto a la masividad

El gran hito que consolidó a la editorial fue la publicación en 1970 del primer libro de Mafalda, la creación de Quino, bajo la dirección de Divinsky. La apuesta fue contundente: tiradas iniciales de 200.000 ejemplares, que se agotaban rápidamente, posicionando al sello en el centro de la escena cultural.

Este logro no solo marcó un antes y un después para la editorial, sino que definió su identidad como espacio de difusión de obras con fuerte contenido social y humorístico.

A lo largo de su historia, Ediciones de la Flor construyó un catálogo diverso y de alto impacto cultural. Entre sus aportes más destacados se encuentran:

La incorporación y desarrollo de Roberto Fontanarrosa , quien comenzó a publicar en 1971 tras una propuesta directa del editor

, quien comenzó a publicar en 1971 tras una propuesta directa del editor La publicación de autores como Caloi , Liniers y Maitena

, y La edición de obras de Griselda Gambaro , John Berger y textos fundamentales de Rodolfo Walsh

, y textos fundamentales de La publicación de la novela "El nombre de la rosa" de Umberto Eco, en coedición con Lumen, de España

Uno de los hitos más significativos fue la publicación en 1983 de "Los Pichiciegos", de Rodolfo Fogwill, una novela ambientada en la guerra de Malvinas que había sido rechazada por otras editoriales y que con el tiempo se integró al canon literario argentino.

Persecución y exilio durante la dictadura

La historia del sello también estuvo atravesada por los vaivenes políticos del país. En 1977, durante la última dictadura militar, Daniel Divinsky fue detenido durante cuatro meses por la publicación del libro infantil alemán "Cinco dedos", cuya portada con un puño en alto fue considerada subversiva.

Este episodio marcó un punto crítico en la vida de la editorial, que debió sostener su actividad en un contexto de persecución. En su mensaje de despedida, el sello recordó ese período: "En 1975 participamos de la primera Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y, aun estando presos o en el exilio sus editores, estuvimos en todas las que hubo desde entonces...".

Cambios internos y el rol de Kuki Miller

Tras décadas de conducción compartida, Kuki Miller, pareja y socia de Divinsky, asumió la dirección editorial en 2015, luego del retiro de su fundador. Aunque la relación personal entre ambos había finalizado en 2009, continuaron trabajando juntos durante años. En 2011, Divinsky fue reconocido con el Premio Perfil a la Inteligencia y Libertad de Expresión, en el rubro Humanidades y aporte cultural, consolidando su figura como referente del ámbito editorial.

Uno de los momentos más determinantes en el camino hacia el cierre se produjo en 2025, cuando los herederos de Quino decidieron trasladar toda su obra, incluida Mafalda, al sello Penguin Random House.

"Mafalda era uno de nuestros principales long sellers. Fue un golpe al corazón", expresó Kuki Miller en declaraciones a Daniel Gigena para La Nación. Esta decisión impactó directamente en la estructura económica y simbólica del sello.

Un final atravesado por múltiples factores

El cierre de Ediciones de la Flor responde a una combinación de factores que fueron erosionando su continuidad:

Caída en el consumo

Aumento de los costos

Cambios en los modos de edición

Ausencia de sucesión generacional

"No tengo sucesor; mi hijo es músico y yo no podría empezar con una editorial de cero a mis 82 años", explicó Miller, poniendo en evidencia el componente humano detrás de la decisión.

En su mensaje final, la editorial sintetizó el contexto: "Editar libros en la Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos. Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos".