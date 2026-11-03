Educación: los colegios privados de Catamarca no pueden aumentar las cuotas sin autorización oficial

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca recordó que los establecimientos educativos de gestión privada no pueden disponer aumentos en el valor de las cuotas sin contar con la correspondiente autorización oficial. La aclaración apunta a establecer con precisión cuáles son las condiciones que deben cumplir las instituciones antes de modificar los aranceles que abonan las familias.

Desde el organismo remarcaron que la competencia para autorizar incrementos en las cuotas corresponde exclusivamente al Ministerio. En ese sentido, subrayaron que cualquier modificación en los valores establecidos debe ser previamente evaluada y autorizada por la autoridad educativa provincial.

La disposición establece un criterio claro para el funcionamiento de los establecimientos privados: ningún colegio puede decidir unilateralmente un aumento en los aranceles educativos. Por lo tanto, la determinación de nuevos valores no depende únicamente de una decisión institucional, sino que requiere la intervención y aprobación del área ministerial competente.

Ajustarse a los procedimientos vigentes

La advertencia oficial busca dejar en claro que las instituciones educativas privadas deben respetar los procedimientos y las disposiciones vigentes antes de aplicar cualquier cambio en las cuotas. La modificación de los aranceles constituye una cuestión que requiere autorización previa y no puede instrumentarse de manera directa por parte de los establecimientos.

En este marco, desde el Ministerio señalaron que las escuelas deben ajustarse a las condiciones establecidas por la autoridad educativa. La existencia de un procedimiento de autorización implica que los cambios en los valores que pagan las familias deben contar con el aval correspondiente antes de su aplicación.

El organismo provincial, de esta manera, reafirmó su papel como autoridad competente en materia de autorización de incrementos en los aranceles de la educación privada. La aclaración también permite distinguir entre una decisión interna de cada institución y una modificación de cuotas que, para ser aplicada, necesita cumplir con las disposiciones oficiales.

Qué deben tener en cuenta las familias

La comunicación ministerial pone el foco en los aranceles que abonan las familias y en la necesidad de que cualquier modificación se encuentre respaldada por la autorización correspondiente.

El criterio informado por el área educativa establece los siguientes puntos centrales:

Organismo competente: el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca es la única autoridad con competencia para autorizar incrementos en los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada.

Autorización previa: cualquier modificación en el valor de las cuotas debe contar con la autorización ministerial antes de ser aplicada.

Prohibición de aumentos unilaterales: los colegios privados no pueden disponer por cuenta propia incrementos en los aranceles.

Cumplimiento de las disposiciones vigentes: las instituciones deben ajustarse a los procedimientos establecidos por la autoridad educativa provincial.

Aranceles abonados por las familias: los cambios en las cuotas deben respetar las condiciones de autorización oficial.

Estos aspectos constituyen el eje de la aclaración realizada por el Ministerio, que busca establecer un marco de actuación para los establecimientos privados y precisar las condiciones bajo las cuales pueden modificarse los valores de sus cuotas.