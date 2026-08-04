Salud fortalece lazoz con "Hablemos de Salud Mental" en la zona norte

Con el propósito de fortalecer el vínculo con la comunidad y generar un primer acercamiento al Dispositivo PAUSA, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante el taller "Hablemos de Salud Mental" en la zona norte de la Capital.

La actividad se desarrolló en la sede Casita de los Niños de Cáritas Argentina, espacio elegido para convocar a vecinos y promover un encuentro orientado a la sensibilización sobre la importancia de la salud mental como parte del bienestar integral.

El taller tuvo como finalidad presentar el funcionamiento del Dispositivo PAUSA, al tiempo que permitió abrir un espacio de intercambio entre los participantes para reflexionar sobre distintas situaciones vinculadas con la vida cotidiana y el cuidado de la salud mental.

La propuesta formó parte de una estrategia destinada a acercar herramientas de acompañamiento a la comunidad, favoreciendo el conocimiento de los recursos disponibles para el abordaje de las problemáticas relacionadas con la salud mental.

Un espacio de reflexión y participación

Durante el encuentro se desarrollaron diferentes dinámicas grupales que permitieron generar un clima de participación activa entre quienes asistieron a la actividad. A partir del análisis de situaciones cotidianas, los participantes reflexionaron sobre distintos aspectos relacionados con la salud mental y compartieron experiencias en un ámbito caracterizado por el diálogo y la escucha.

Las actividades estuvieron orientadas a promover la identificación de herramientas que favorezcan el bienestar emocional y a fortalecer la importancia de construir espacios comunitarios donde sea posible conversar sobre estas temáticas.

El intercambio también permitió abordar diferentes recursos que pueden contribuir al cuidado personal y colectivo, fortaleciendo la participación de los asistentes en un proceso de reflexión conjunta.

Factores protectores y estrategias de autocuidado

Uno de los ejes centrales del taller estuvo dedicado al abordaje de los factores protectores que contribuyen al cuidado de la salud mental. En ese marco, se trabajó sobre distintas estrategias de autocuidado, entendidas como herramientas destinadas a favorecer el bienestar y afrontar situaciones cotidianas.

Asimismo, durante la actividad se destacó la importancia de las redes de apoyo, promoviendo la reflexión acerca del valor que tienen los vínculos y los espacios comunitarios para acompañar a las personas frente a diferentes situaciones.

Otro de los temas desarrollados fue la detección temprana del malestar emocional, aspecto abordado como parte de las herramientas de sensibilización presentadas durante el encuentro. La propuesta buscó generar un primer acercamiento a estas temáticas mediante actividades participativas que favorecieron el intercambio de ideas y experiencias entre los asistentes.

Participación comunitaria

El encuentro contó con la participación de 19 personas, quienes formaron parte de las distintas actividades previstas durante el taller. Según se informó, la jornada transcurrió en un clima caracterizado por la participación, el diálogo y la escucha, condiciones que permitieron consolidar un espacio de intercambio entre los asistentes.

Además de promover la reflexión sobre la salud mental, la actividad tuvo como objetivo fortalecer el vínculo entre el Ministerio de Salud y la comunidad, generando un acercamiento directo a través de una propuesta desarrollada en territorio.

La participación de los asistentes permitió consolidar un espacio de sensibilización destinado a compartir herramientas y favorecer el conocimiento del dispositivo presentado durante la jornada.

El funcionamiento del Dispositivo PAUSA

En el marco del taller también se presentó el Dispositivo PAUSA correspondiente a la zona norte de la ciudad. Este servicio funciona en el SePaVe Eva Perón, donde desarrolla tareas de acompañamiento y abordaje territorial de las problemáticas vinculadas con la salud mental.

El dispositivo atiende los días lunes y miércoles, de 8 a 12 horas, brindando un espacio destinado a acompañar a la comunidad en el tratamiento de las distintas situaciones relacionadas con la salud mental.

La presentación del dispositivo permitió que los participantes conocieran su ubicación, modalidad de funcionamiento y el trabajo que desarrolla en territorio, constituyendo uno de los principales objetivos del encuentro realizado por el Ministerio de Salud.