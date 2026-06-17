Para ir preparándonos: qué pasará con el frío y las lluvias en Argentina durante el invierno

El invierno de 2026 en Argentina estará marcado por un escenario climático de fuertes contrastes regionales. Así lo refleja el Pronóstico Climático Trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondiente al período comprendido entre junio, julio y agosto, que reúne las proyecciones surgidas de los principales modelos globales de simulación climática y del análisis estadístico de variables atmosféricas.

El documento técnico traza una tendencia general hacia temperaturas medias superiores a los valores históricos en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en el centro y norte del país. Sin embargo, los especialistas remarcan que estas previsiones se refieren a promedios estacionales y que ello no implica la ausencia de episodios de frío intenso. Por el contrario, el organismo advierte sobre la posibilidad de irrupciones de aire polar capaces de provocar descensos abruptos de temperatura y heladas significativas, principalmente durante el inicio del trimestre.

Un invierno con marcas térmicas por encima de lo normal

El análisis difundido por el SMN señala que existe una mayor probabilidad de registrar temperaturas medias superiores a las normales sobre gran parte del centro y norte argentino. Esta tendencia se presenta con especial intensidad en las provincias que integran la región del Noroeste Argentino (NOA), donde las anomalías térmicas positivas aparecen como el escenario más probable para el trimestre invernal.

La previsión implica que, al considerar el promedio de temperaturas de los tres meses, los registros podrían ubicarse por encima de los valores habituales para la época. Esto configura un panorama diferente al que tradicionalmente se asocia con los inviernos más rigurosos, aunque sin eliminar la posibilidad de jornadas de frío extremo.

El informe también identifica otras áreas donde las condiciones térmicas se moverán dentro de rangos similares. En el Este de la provincia de Buenos Aires, el sur de la región del Litoral y el oeste de la Patagonia, las temperaturas previstas se ubican dentro de la categoría denominada normal o superior a la normal.

Por su parte, el este y el sur de la Patagonia mantendrán un comportamiento más cercano a los parámetros históricos de la estación, con temperaturas encuadradas dentro de los valores considerados normales para el invierno.

La advertencia sobre el ingreso de aire polar

A pesar de la predominancia de temperaturas medias más elevadas en buena parte del territorio nacional, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional realizaron una aclaración considerada central para interpretar correctamente el informe.

Los técnicos explicaron que las proyecciones trimestrales se elaboran sobre la base de valores medios y no describen eventos meteorológicos puntuales. En consecuencia, un trimestre que presente temperaturas promedio superiores a las normales puede incluir igualmente períodos de frío intenso.

En ese sentido, el organismo advirtió que no se descarta la ocurrencia de irrupciones de aire frío de gran intensidad y corta duración. Estos fenómenos podrían registrarse especialmente durante el comienzo del trimestre y generar descensos abruptos de temperatura.

Además, estas masas de aire polar tendrían capacidad para provocar heladas marcadas en distintas regiones del país, aun dentro de un contexto general caracterizado por temperaturas medias superiores a las habituales.

Las lluvias mostrarán un comportamiento desigual

El informe del SMN también analiza el comportamiento esperado de las precipitaciones durante el invierno y revela un escenario claramente diferenciado entre distintas regiones argentinas.

Según el mapa probabilístico elaborado por el organismo, las mayores probabilidades de lluvias superiores a la normal se concentrarán en:

La provincia de Buenos Aires.

La Pampa.

El sur de la región de Cuyo.

El centro-norte de la Patagonia.

Estas áreas presentan las mejores perspectivas para registrar acumulados de precipitación por encima de los valores históricos durante el trimestre comprendido entre junio y agosto. En un nivel intermedio aparecen otras regiones donde el comportamiento de las lluvias se mantendría dentro de parámetros considerados normales para la época del año. Entre ellas se encuentran:

El sur del Litoral.

El extremo sur de la Patagonia.

En estos sectores, las precipitaciones tenderían a ajustarse a los registros habituales del invierno, sin mostrar desviaciones significativas respecto de los promedios históricos.

La consolidación de la estación seca en el NOA y Cuyo

El panorama cambia de manera notable al observar las proyecciones para la franja occidental y norteña del país. Allí, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la consolidación de la denominada "Estación Seca", un fenómeno característico de la dinámica climática invernal en esas regiones.

La previsión alcanza a gran parte de las provincias del NOA y al norte de la región de Cuyo, donde las probabilidades de ocurrencia de eventos de lluvia significativos serán muy bajas durante el trimestre.

De acuerdo con el informe, este comportamiento responde a las características habituales del invierno en esas latitudes, cuando las precipitaciones disminuyen considerablemente y predominan condiciones atmosféricas más secas.