La Capital impulsa una alianza con el sector privado para fortalecer la sostenibilidad en Catamarca

La Municipalidad de la Capital dio un nuevo paso en su estrategia de fortalecimiento de políticas ambientales al concretar con éxito la primera jornada de "Catamarca Sostenible: Estrategias y Herramientas para una Gestión Empresarial Responsable", una propuesta que busca consolidar vínculos con el sector privado y generar espacios de trabajo conjunto orientados a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para la ciudad.

La convocatoria reunió a más de 40 representantes de empresas, cámaras e instituciones de la provincia, reflejando el interés creciente que despiertan las prácticas de sostenibilidad dentro de los distintos sectores productivos y económicos. La iniciativa, impulsada de manera directa por la gestión del intendente Gustavo Saadi, tiene como objetivo acercar herramientas concretas de gestión ambiental que permitan incorporar criterios de sostenibilidad a las actividades cotidianas de las organizaciones.

Encuentro entre el Estado y el sector privado

La actividad se desarrolló en el Auditorio de OSDE y fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos. Durante la jornada participaron referentes de los sectores empresarial, industrial, comercial y productivo, quienes compartieron un ámbito de intercambio destinado a abordar temas vinculados con la sostenibilidad, la innovación y el compromiso ambiental.

La propuesta estuvo orientada a generar una articulación efectiva entre el Estado municipal y las organizaciones privadas, promoviendo acciones coordinadas que permitan avanzar en objetivos comunes relacionados con el cuidado del ambiente y la construcción de una comunidad más sostenible.

Durante la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, licenciado en ciencias ambientales Nicolás Acuña, destacó la relevancia que tiene el trabajo conjunto para alcanzar resultados concretos en materia ambiental.

"Las organizaciones cumplen un rol fundamental en la construcción de ciudades más sustentables. Desde el Municipio trabajamos para brindar herramientas concretas que permitan incorporar la sostenibilidad a la gestión diaria, generando beneficios ambientales, sociales y también económicos", expresó el funcionario.

Programas y herramientas para una gestión responsable

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la presentación de los distintos programas y recursos que la comuna pone a disposición de organizaciones públicas y privadas interesadas en incorporar prácticas responsables dentro de sus estructuras de funcionamiento.

Entre las iniciativas expuestas se encuentran:

Gestión integral de residuos.

Programas de economía circular.

Medición de huella de carbono.

Reducción y compensación de emisiones.

Forestación voluntaria.

Educación ambiental.

Programas de responsabilidad social empresaria.

Padrinazgo y mejora de espacios públicos.

Estas herramientas forman parte de una estrategia integral que busca acompañar a las instituciones en la adopción de prácticas sostenibles, brindando asistencia técnica y mecanismos que permitan generar impactos positivos tanto en el ambiente como en la comunidad.

La medición de la huella de carbono

Como una de las acciones más destacadas de la jornada, la Secretaría de Ambiente llevó adelante la medición de la huella de carbono generada por el propio evento. La iniciativa permitió aplicar en la práctica una de las herramientas que el Municipio promueve entre las organizaciones participantes.

Según se informó, las emisiones producidas durante la actividad serán compensadas una vez finalizado el ciclo de capacitaciones mediante una jornada de forestación que se realizará en la ciudad. La experiencia tuvo además un valor demostrativo, ya que permitió exhibir de manera concreta cómo las organizaciones pueden medir, reducir y compensar sus impactos ambientales a través de procedimientos verificables y planificados.

Esta metodología forma parte de los programas que la comuna ofrece al sector privado, con el propósito de facilitar procesos de mejora continua vinculados a la sostenibilidad y al desempeño ambiental de las instituciones.

Comunicación estratégica y construcción de valor institucional

La jornada también incluyó la participación del consultor Mario La Placa, representante de CAMAF, quien brindó una exposición centrada en la comunicación estratégica y la construcción de valor institucional en torno a la sostenibilidad. Durante su presentación, aportó herramientas orientadas a fortalecer la capacidad de las organizaciones para comunicar sus acciones ambientales y potenciar el vínculo con la comunidad a partir de iniciativas responsables y sostenibles.

La incorporación de esta temática dentro del programa respondió a la necesidad de que las acciones ambientales no solo sean implementadas, sino también integradas a la identidad institucional y a los procesos de generación de valor de las organizaciones.