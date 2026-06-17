Pomán se prepara para recibir una jornada que unirá la Liga de Freestyle Catamarca

La Villa de Pomán será escenario este sábado 20 de junio de una jornada que combinará deporte, cultura urbana y participación comunitaria. La iniciativa, impulsada por la Vicegobernación de Catamarca en conjunto con la Municipalidad de Pomán, reunirá a jóvenes de distintos puntos de la provincia en una propuesta que busca fortalecer los espacios de encuentro, competencia y expresión artística.

El evento se desarrollará a partir de las 18:30 horas en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal de la Villa de Pomán, donde se espera la participación de competidores, artistas y público en general. La convocatoria contempla inscripción libre y gratuita para todas las actividades previstas, consolidándose como una alternativa abierta para quienes deseen formar parte de una jornada orientada al deporte y la cultura.

La propuesta se presenta como un espacio de convivencia y recreación que combinará distintas disciplinas en un mismo escenario. Además de las competencias deportivas y culturales, la organización anunció la presencia de artistas en vivo, DJ y entrega de premios para los participantes destacados de cada certamen.

Una apuesta por la integración de las juventudes

La actividad forma parte de una estrategia que apunta a descentralizar las propuestas recreativas y culturales, acercándolas a los distintos departamentos de la provincia. En ese sentido, la iniciativa busca garantizar que los jóvenes del interior provincial tengan acceso a las mismas oportunidades de participación, formación y desarrollo que quienes residen en los principales centros urbanos.

La jornada permitirá que participantes de diferentes localidades compartan experiencias y exhiban sus habilidades tanto en el plano deportivo como en el artístico, promoviendo la integración y el intercambio entre distintas expresiones juveniles.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros se enmarcan dentro de políticas públicas orientadas a generar espacios de contención y desarrollo para las juventudes, fortaleciendo ámbitos de sana competencia y participación comunitaria.

El básquet 3x3 tendrá su espacio en Pomán

Dentro del programa previsto para la jornada, una de las principales atracciones será el torneo de Básquet 3x3 Catamarca, una modalidad que continúa ganando protagonismo en distintos puntos de la provincia.

La competencia estará abierta a todas las edades y contará con dos categorías:

• Libre masculina.

• Libre femenina.

La convocatoria busca reunir a jugadores y equipos interesados en participar de una disciplina que se caracteriza por su dinamismo y por fomentar la participación de deportistas de distintas generaciones.

La realización del torneo en Pomán representa una nueva oportunidad para continuar expandiendo esta modalidad deportiva hacia los distintos departamentos de Catamarca, fortaleciendo la actividad competitiva y recreativa en el interior provincial.

El freestyle vuelve a ser protagonista

Junto con el básquet, la cultura urbana tendrá un papel central durante la jornada a través de una nueva fecha de la Liga de Freestyle Catamarca. La competencia se desarrollará bajo la modalidad de Rap 1 vs 1, un formato libre que no contempla límites de edad para los participantes. Esta característica amplía las posibilidades de participación y permite que competidores de diferentes trayectorias puedan medirse en igualdad de condiciones dentro del escenario.

El freestyle se ha consolidado en los últimos años como una de las expresiones culturales juveniles con mayor crecimiento, y la Liga de Freestyle Catamarca viene recorriendo distintos departamentos de la provincia promoviendo espacios donde los artistas pueden mostrar su talento y desarrollar sus capacidades de improvisación.

La llegada de la competencia a Pomán representa una nueva parada dentro de ese recorrido provincial que busca acercar la cultura urbana a cada comunidad.

Una tabla que refleja el crecimiento de la competencia

El evento se desarrollará además en un contexto de gran competitividad dentro de la Liga de Freestyle Catamarca, cuya tabla general muestra el nivel alcanzado por los participantes a lo largo de las distintas fechas disputadas. Actualmente, la clasificación general es encabezada por Play, quien lidera con un total de 31 puntos y se mantiene como el principal referente del campeonato.

Detrás del líder se ubican:

• Zatch, en el segundo puesto con 20 puntos.

• Mack, en la tercera posición con 18 puntos.

La zona media de la tabla presenta una competencia muy ajustada entre varios participantes:

• Yerry ocupa el cuarto lugar con 13 puntos.

• Red Killah se encuentra en la quinta posición con 11 unidades.

• Dece aparece en el sexto puesto con 10 puntos.

Por su parte, la parte baja del grupo de los diez mejores competidores mantiene diferencias mínimas entre sus integrantes:

• Linger ocupa la séptima posición con 9 puntos.

• Nauch suma 6 puntos y comparte los puestos finales.

• Shock también registra 6 unidades.

• Fantom completa el grupo de los diez mejores con 6 puntos.

La paridad observada en buena parte de la clasificación anticipa una competencia intensa en cada nueva fecha del certamen, donde los participantes buscan sumar unidades para acercarse a los primeros puestos.