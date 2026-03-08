El 34% de las argentinas sufrió violencia en el último año: el país duplica el promedio global

En el marco del Día Internacional de la Mujer, un informe internacional expuso una contradicción persistente entre la percepción de avances en igualdad de género y las experiencias concretas que atraviesan las mujeres en su vida cotidiana. Según el estudio, el 34% de las argentinas afirmó haber atravesado alguna situación de violencia durante el último año, una cifra que duplica el promedio global.

Los datos surgen de la encuesta Worldviews Survey 2026, elaborada por la Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) junto con la agencia Voices! Argentina. El relevamiento recopiló perspectivas y creencias de 45.000 personas en 45 países, con el objetivo de analizar cómo se perciben los avances en materia de igualdad de género y cómo se reflejan en la vida diaria.

El informe señala que las percepciones de progreso en ámbitos institucionales, como el trabajo o la política, han aumentado, tanto en Argentina como a nivel global. Sin embargo, las experiencias cotidianas de violencia, acoso e inseguridad muestran una realidad muy distinta, lo que evidencia una brecha significativa entre el progreso percibido y las condiciones reales.

Crece la percepción de igualdad en el trabajo y la política

Entre los principales resultados del estudio se observa un incremento en la percepción de igualdad de género en ámbitos formales. En Argentina, el 71% de los encuestados considera que la igualdad en el trabajo se alcanzó "definitivamente o en cierta medida", lo que representa seis puntos más que en 2025, cuando ese indicador era del 65%.

Una tendencia similar aparece en el plano político. La percepción de igualdad en ese ámbito aumentó del 60% en 2025 al 69% en la actualidad, ubicándose además por encima del promedio global, que se sitúa en el 57%.

En contraste, el ámbito doméstico muestra una percepción estable. En el país, el 75% de los encuestados considera que existe igualdad de género en el hogar, apenas un punto más que en 2025 (74%), un nivel que se mantiene en línea con la media internacional.

A escala global, el panorama presenta una dinámica comparable:

66% de los encuestados considera que la igualdad en el trabajo se alcanzó total o parcialmente (7 puntos más que en 2025).

57% cree que esa igualdad también existe en la política (6 puntos más que el año anterior).

En el hogar, la percepción permanece prácticamente sin cambios.

Diferencias marcadas entre hombres y mujeres

El informe también revela una brecha significativa entre la percepción masculina y femenina sobre el progreso en igualdad de género. Los hombres muestran mayor optimismo respecto a los avances en distintos ámbitos:

71% de los hombres considera que existe igualdad en el trabajo, frente a 61% de las mujeres.

En política, 63% de los varones cree que se alcanzó la igualdad, contra 52% de las mujeres.

En el hogar, 75% de los hombres percibe igualdad, frente a 68% de las mujeres.

Este contraste evidencia que las mujeres mantienen una mirada más crítica o cautelosa sobre el progreso alcanzado, lo que se vincula directamente con las experiencias de violencia, acoso o inseguridad que aún persisten.

Argentina entre los países con mayor violencia reportada

El contraste entre percepción institucional y experiencias personales se vuelve especialmente evidente al analizar los datos sobre violencia. A nivel global, el 17% de las mujeres declaró haber sufrido violencia física o psicológica en los últimos 12 meses. En Argentina, en cambio, la cifra asciende al 34%, ubicando al país entre los niveles más altos del ranking internacional.

Con ese porcentaje, Argentina ocupa el tercer lugar mundial junto con Grecia. El ranking es encabezado por:

Marruecos (43%)

Indonesia (36%)

Argentina y Grecia (34%)

Además, la problemática aparece especialmente concentrada en América Latina. De los 12 países con mayores niveles de violencia reportada por mujeres, siete pertenecen a la región:

Argentina (34%)

México (29%)

Venezuela (28%)

Chile (27%)

Paraguay, Colombia y Brasil (22%)

En el caso argentino, el fenómeno se intensifica entre mujeres de 35 a 49 años, donde el porcentaje alcanza el 39%.

Acoso sexual y vulnerabilidad en mujeres jóvenes

El informe también analizó la incidencia del acoso sexual. En Argentina, una de cada diez mujeres declaró haber sufrido acoso en el último año, una proporción alineada con el promedio global.

Sin embargo, la problemática se agrava entre las mujeres jóvenes:

15% entre las de 18 a 24 años

20% entre las de 25 a 34 años

A nivel internacional, el ranking de acoso sexual está encabezado por:

Marruecos (36%)

México (25%)

India (21%)

La inseguridad al caminar sola de noche

Otro indicador relevante del informe es la percepción de inseguridad al caminar sola por la calle durante la noche, una preocupación que golpea con mayor intensidad a las mujeres.

En el ranking global, los siete primeros puestos están ocupados exclusivamente por países latinoamericanos. Entre ellos se destacan:

Ecuador (79%)

Chile y México (75%)

Brasil (70%)

En Argentina, el 64% de las mujeres afirma sentirse insegura al caminar sola de noche, frente a 37% de los hombres. La preocupación aumenta según la región:

78% en el Gran Buenos Aires (GBA)

71% en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

58% en el interior del país

A nivel global, la percepción de inseguridad también muestra diferencias de género: 45% de las mujeres expresa temor frente a 26% de los hombres.

Un diagnóstico que se repite año tras año

La directora ejecutiva de Voices! Argentina, Constanza Cilley, señaló que los resultados confirman una tendencia que se repite en los relevamientos realizados en el país. "En los seis años que venimos realizando este relevamiento en el país nos encontramos con el mismo hallazgo preocupante: la Argentina siempre destaca".

Por su parte, el presidente de la Worldwide Independent Network of Market Research, Richard Colwell, destacó que a nivel global se percibe un progreso institucional, aunque las experiencias cotidianas muestran una realidad diferente.

Según explicó, la violencia, el acoso y la inseguridad continúan siendo persistentes y, en muchos casos, no han cambiado, lo que evidencia que los avances normativos o institucionales no siempre se traducen en transformaciones reales.

Colwell sintetizó esa contradicción con una advertencia central: la igualdad formal no es suficiente si no está acompañada por seguridad física y protección frente a las violencias basadas en género. En ese contexto, concluyó, la verdadera igualdad sigue siendo incompleta.