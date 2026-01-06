¿El 6 o el 8 de enero?: cuándo se desarma el árbol de Navidad

Una vez pasadas las fiestas y con la llegada del Año Nuevo, surge la duda sobre cuándo desarmar el árbol de Navidad. Aunque muchos deciden hacerlo cada 6 de enero por el Día de los Reyes Magos, otros prefieren esperar hasta el 8 para guardar los adornos navideños.

Tradicionalmente, el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre, mismo día en que se celebra la Inmaculada Concepción de María. Si bien el armado del arbolito no se relaciona con esta festividad católica, lo cierto es que su forma perenne representa la eternidad y las luces, la luz de Cristo.

Sin embargo, cuando se trata de desarmarlo, hay diferentes opciones. Muchas familias sostienen que la fecha señalada es el 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes.

Según la costumbre cristiana, ese día los Reyes Magos llegaron a Belén para adorar al niño Jesús y entregarle sus regalos. Por eso, en varios hogares argentinos, el árbol se desarma después de que los chicos reciben sus obsequios y se termina el ciclo festivo.

Otras familias optan por esperar hasta el 8 de enero para guardar el árbol y los adornos. Esta costumbre se relaciona con cumplir el mes desde su armado y la idea de extender un poco más el espíritu navideño.

Cuál es la fecha correcta para desarmar el árbol de Navidad

En la Argentina y en muchos países de tradición católica, el árbol de Navidad se desarma el 6 de enero. De todas maneras, no existe una regla estricta sobre cuándo hacerlo.

Guardar los adornos navideños dependerá de cada familia, sus tradiciones y costumbres. Algunos optan por el 6 de enero, otros por el 8 y hay quienes incluso lo hacen antes o después, según la comodidad y las ganas de seguir disfrutando del ambiente festivo.

Lo cierto es que, más allá de la fecha elegida, desarmar el árbol de Navidad marca el cierre definitivo de las fiestas y el comienzo de un nuevo año.