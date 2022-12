El aliento a la "Scaloneta" se hizo sentir hasta en plena Misa y el video se volvió viral

La fiebre por la Selección sigue subiendo. A horas de la final por la Copa del Mundo ante Francia, los hinchas argentinos no dejan de alentar a la Scaloneta, sea donde sea.

En esta oportunidad se trató de una iglesia de la Ciudad de Buenos Aires. Una usuaria de TikTok estaba en misa cuando de pronto un grupo de jóvenes comenzó a cantar la icónica canción de aliento a la Selección y lo que captó con su celular es emocionante.

“Creo que así no son las misas. Pero no voy, no opino”, expresó la usuaria @inmotpilii sobre el video en que el grupo de chicos y chicas comenzaron a cantar la famosa canción.

“Muchaaaaaaachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. El grito de aliento se hizo más fuerte gracias a la fantástica acústica del la iglesia, lo que entusiasmó más a los jóvenes para seguir cantando todavía más fuerte. Así, la canción retumbó en el templo, transformando la situación en épica.

El clip, subido a TikTok, ya suma más de 560.000 vistas, se hizo viral y fue compartido en otras redes sociales como Instagram y Twitter.

Una multitud participó del último banderazo de Argentina en Qatar antes de la final

En la previa al encuentro de Argentina contra Francia este domingo desde las 12:00 (Arg.) por la final del Mundial de Qatar, una multitud se convocó para realizar el último banderazo argentino.

El mercado Souq Waqif volvió a ser el punto de reunión para todos los hinchas que se han congregado en el establecimiento que concentra distintos locales de ropa, artesanías y recuerdos sumados a múltiples restaurantes. La escultura en forma de pulgar gigante construida por el artista francés César Baldaccini e inaugurada en 2019 se tornó el eje de referencia para que todas las personas se encuentren alrededor de este monumento y comiencen los cánticos al unísono.

Una de las canciones que más se escuchó es el clásico “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, pero sin lugar a dudas el más llamativo fue uno que se viralizó en los últimos días. “Abuela la la la”, fue la escueta oración que nació entre amigos y se popularizó hasta llegar a tierras qataríes. También hubo un momento dedicado al Himno Nacional para comenzar a palpitar el duelo que se dará este domingo en Lusail. Histórico banderazo en la previa a la final de Argentina contra Francia.

El andar de la Celeste y Blanca por la fase de grupos había despertado ciertos interrogantes después de la caída inicial ante Arabia Saudita, pero las victorias ante México y Polonia exhibieron una buena imagen del equipo hasta que el triunfo por penales en cuartos de final ante Países Bajos desató una mayor euforia en suelo argentino que se profundizó después del triunfo en semifinales contra Croacia. Muchos decidieron llegar al país asiático sobre el tramo final del torneo para seguir de cerca al plantel en el último tramo de la competencia.

Todo este escenario obligó a reforzar la seguridad para evitar un posible desborde de la situación en las inmediaciones de Souq Waqif porque se observó una mayor cantidad de hinchas que superan lo registrado desde el comienzo de la Copa del Mundo. En circunstancias anteriores, había crecido el número de agentes afectados al operativo porque algunas personas se habían subido a los asientos de los restaurantes del lugar y debieron vallar la zona.