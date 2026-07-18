El Camino de la Fe presenta hoy el libro que cuenta la historia de un proyecto único

El Camino de la Fe, uno de los espacios religiosos y turísticos más representativos de Catamarca, presentará hoy el libro que reúne la historia y el desarrollo de este emblemático proyecto impulsado por Walter D'Agostini y su familia.

La publicación propone un recorrido por los orígenes de la iniciativa, narrados en primera persona por su creador, quien comparte cómo nació la idea, los desafíos que debió afrontar y el camino recorrido hasta concretar una obra que hoy recibe a miles de visitantes.

Además de reconstruir la historia del complejo, el libro incorpora capítulos dedicados a la devoción por la Virgen del Valle, al patrimonio religioso y turístico de Catamarca y a la trayectoria deportiva de Walter D'Agostini en el automovilismo.

Con prólogo del obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, la obra fue escrita por Pablo Lozada Moreno, el profesor Marcelo Gershani Oviedo, la licenciada en Turismo Juana Noguera y el periodista Rafael Cerezo. La edición incluye un importante registro fotográfico y una cuidada presentación en tapa dura.

La presentación se realizará hoy, a las 18 horas, en el stand del Camino de la Fe, ubicado en el ingreso al Pabellón de Turismo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026.