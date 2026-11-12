El Campo de Piedra Pómez, destacado entre los grandes tesoros geológicos del mundo

La Argentina sumó tres nuevos reconocimientos internacionales por la singularidad y el valor científico de su patrimonio natural. El Cerro Aconcagua, en Mendoza; el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca; y el Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz, fueron incorporados a la lista mundial de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés).

La distinción representa un nuevo avance para el reconocimiento internacional de los paisajes geológicos argentinos, seleccionados por constituir ejemplos excepcionales de los procesos internos y superficiales que dieron forma al planeta a lo largo de millones de años.

El anuncio oficial se realizó durante un reciente encuentro de la organización en Portugal. La incorporación de los tres territorios fue posible a partir de las postulaciones presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), en colaboración con profesionales externos, quienes expusieron ante la comunidad científica internacional las características y el valor científico único de estos paisajes.

Cada uno de los lugares reconocidos presenta particularidades geológicas que permiten comprender diferentes etapas de la evolución terrestre. Desde los procesos tectónicos y volcánicos que dieron origen a las grandes estructuras cordilleranas hasta la acción persistente del viento, el hielo y la erosión, los tres sitios constituyen testimonios naturales de la transformación del planeta.

Dentro de este conjunto, el Campo de Piedra Pómez adquiere una relevancia especial para Catamarca, debido a que sus formaciones representan un fenómeno geológico de características excepcionales, con condiciones naturales que permiten estudiar procesos similares a los que podrían encontrarse en otros cuerpos planetarios.

Campo de Piedra Pómez: un laboratorio natural en la Puna catamarqueña

Ubicado en la Puna de Catamarca, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, el Campo de Piedra Pómez fue distinguido por sus geoformas eólicas únicas, desarrolladas sobre rocas volcánicas en un ambiente de gran altitud.

Su origen está relacionado con un acontecimiento volcánico ocurrido hace aproximadamente 73.000 años, cuando la caldera del Cerro Blanco emitió un depósito de ignimbrita, una roca ígnea que constituye la base geológica sobre la cual se desarrollaron las particulares formaciones del paisaje.

A partir de ese depósito volcánico, las condiciones ambientales de la región desempeñaron un papel fundamental en la configuración del territorio. La extrema aridez y los intensos vientos que caracterizan a este sector de la Puna actuaron durante miles de años sobre las rocas, erosionándolas y esculpiéndolas hasta generar estructuras de características singulares.

El resultado de ese proceso es un extenso campo de mesoyardangs, bloques de piedra que superan los seis metros de altura y que constituyen una de las expresiones más destacadas de la dinámica eólica del lugar.

Campo de Piedra Pómez

Estas geoformas reflejan la acción continua del viento sobre los materiales geológicos y permiten observar cómo los factores ambientales pueden transformar progresivamente una superficie rocosa hasta producir estructuras de gran escala.

La importancia del Campo de Piedra Pómez no se limita a su singularidad paisajística. Su comportamiento dinámico y las características de sus formaciones lo convierten en un laboratorio natural de referencia mundial para el estudio de los procesos de erosión eólica.

Además, sus particularidades permiten utilizarlo como un análogo terrestre para investigar formaciones similares en Marte. Esta posibilidad amplía el interés científico del territorio catamarqueño, ya que sus estructuras ofrecen condiciones para analizar fenómenos geológicos que también pueden producirse en otros ambientes planetarios.

De esta manera, el reconocimiento internacional destaca no solamente la excepcionalidad visual del Campo de Piedra Pómez, sino también su importancia como espacio de investigación y comprensión de los procesos naturales que intervienen en la evolución de las superficies terrestres.

El Aconcagua y el registro de la formación de los Andes

Otro de los territorios argentinos incorporados a la lista fue el Cerro Aconcagua, ubicado en Mendoza y con una altura de 6.961 metros sobre el nivel del mar.

La montaña fue reconocida como un ejemplo mundial supremo de la formación de la Cordillera de los Andes y de los procesos geológicos vinculados con la subducción. La cumbre más elevada del hemisferio occidental se encuentra en el frente de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua, en un segmento geológico donde la Placa de Nazca se introduce por debajo de la placa continental con un ángulo bajo.

Su estructura presenta un contraste geológico de características excepcionales entre distintos tipos de rocas que permiten reconstruir diferentes momentos de la evolución de la región.

En su base se encuentran escamas tectónicas constituidas por rocas sedimentarias marinas y continentales del período Jurásico-Cretácico. En cambio, la cima está integrada por rocas volcánicas miocenas, que representan los vestigios de un antiguo estratovolcán.

El Aconcagua

Esta combinación de materiales y estructuras convierte al Aconcagua en un registro natural de gran importancia para comprender los procesos tectónicos y volcánicos que participaron en la formación de los Andes.

Su incorporación a la lista internacional reconoce precisamente esa capacidad de mostrar, a través de su propia estructura, las transformaciones geológicas que dieron origen a una de las grandes cadenas montañosas del planeta.

Fitz Roy: millones de años de actividad magmática y erosión glaciar

El tercer sitio argentino distinguido fue el Complejo Plutónico Fitz Roy, situado en las cercanías de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.

El conjunto está integrado por imponentes torres y agujas graníticas que fueron esculpidas mediante la combinación de procesos tectónicos y antiguas glaciaciones. Entre sus principales elevaciones se encuentran el Cerro Fitz Roy o Chaltén, de 3.405 metros, y el Cerro Torre, de 3.128 metros.

La formación del complejo se produjo mediante sucesivas inyecciones de magma ocurridas hace aproximadamente 16 millones de años, durante el Mioceno. En aquel período, el material magmático se introdujo progresivamente en las profundidades de la corteza terrestre y se enfrió originalmente a profundidades de entre 8 y 10 kilómetros, dando lugar a las grandes masas de roca ígnea que posteriormente quedarían expuestas.

El paisaje actual es consecuencia de una prolongada transformación geológica. El levantamiento de la Cordillera de los Andes y la intensa erosión glaciar desarrollada durante el Cuaternario contribuyeron a dejar al descubierto aquellas estructuras rocosas que se habían formado a grandes profundidades.

El Complejo Plutónico Fitz Roy

Durante ese proceso, los agentes erosivos aprovecharon las fracturas naturales de las rocas y fueron modelando paredes verticales, agujas y torres de características extraordinarias.

El resultado es un conjunto de formaciones graníticas que hoy goza de fama internacional y que constituye un ejemplo destacado de la interacción entre los procesos magmáticos, tectónicos y glaciares.

Los antecedentes argentinos en el patrimonio geológico mundial

La incorporación del Aconcagua, el Campo de Piedra Pómez y el Complejo Plutónico Fitz Roy se suma a una serie de reconocimientos que comenzaron a consolidar la presencia argentina en la lista mundial de Sitios de Patrimonio Geológico.

La iniciativa global de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas comenzó en 2022, en Zumaia, España, con la proclamación de los denominados Primeros 100 Sitios de Patrimonio Geológico. En aquella primera selección, Argentina consiguió ingresar con dos lugares de enorme relevancia natural: el Glaciar Perito Moreno y las Cataratas del Iguazú.

Posteriormente, en 2024, durante el 37º Congreso Geológico Internacional realizado en Busan, República de Corea, la IUGS seleccionó por segunda vez otros 100 Sitios de Patrimonio Geológico.

En esa oportunidad fue incorporado el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, que también había sido postulado por el Segemar. La candidatura se sustentó en un informe elaborado por los licenciados Carlos Nelson Dal Molin y Fernando Miranda, quienes expusieron las características geológicas y paleontológicas que distinguen a ese territorio.

Ischigualasto recibió una distinción particular por ser considerado el único lugar del mundo que alberga una sucesión continua de sedimentos continentales del Triásico.

Su registro fósil constituye una referencia fundamental para comprender el origen de los dinosaurios y de los primeros mamíferos, lo que le otorga una importancia científica excepcional dentro de los estudios sobre la evolución de la vida en la Tierra.