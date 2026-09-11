El Campus realizó el perfilado laboral de 85 personas en Andalgalá

El Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, dependiente del Ministerio de Educación y Trabajo, llevó adelante una jornada de perfilado laboral destinada a 85 personas de Andalgalá, con el objetivo de conocer sus trayectorias, su situación ocupacional actual y sus intereses y necesidades de capacitación.

La actividad permitió avanzar en un relevamiento de las características laborales y formativas de los participantes, con la finalidad de reunir información concreta que contribuya a orientar futuras acciones de formación y entrenamiento.

Durante la jornada se recopiló información vinculada con distintos aspectos de la trayectoria de cada participante, incluyendo su formación, experiencia, competencias y expectativas laborales. Estos datos permitirán conocer con mayor precisión los perfiles disponibles en el departamento y, a partir de ese diagnóstico, planificar propuestas de capacitación relacionadas con las necesidades identificadas en el territorio.

El perfilado laboral constituye así una herramienta para reunir información sobre las capacidades y expectativas de quienes participaron de la jornada y vincular esos datos con futuras propuestas de formación.

Acceso a oportunidades laborales

Además del relevamiento, durante la jornada se brindó asesoramiento y acompañamiento para el registro en la plataforma del Campus, con especial atención al uso del Portal de Trabajo de Catamarca.

Los participantes recibieron orientación para completar y actualizar sus perfiles dentro de la plataforma. También fueron asistidos para conocer las herramientas disponibles para la búsqueda de oportunidades laborales. Entre las acciones realizadas se incluyó la orientación para:

Completar los perfiles laborales en la plataforma.

en la plataforma. Actualizar la información correspondiente a cada perfil.

correspondiente a cada perfil. Consultar las búsquedas activas .

. Postularse a las vacantes laborales disponibles.

De esta manera, la jornada no se limitó al relevamiento de información, sino que también incorporó un componente de acompañamiento destinado a facilitar el acceso de los participantes a las herramientas disponibles para la búsqueda y postulación a empleos.

Planificar nuevas capacitaciones

La información obtenida durante el perfilado permitirá contar con datos concretos sobre los perfiles disponibles en Andalgalá. El relevamiento apunta a convertirse en un insumo para definir nuevas acciones de formación que respondan a las demandas existentes en el departamento.

En este sentido, el conocimiento de la formación previa, la experiencia, las competencias y las expectativas de las 85 personas participantes permitirá orientar las próximas instancias de capacitación de acuerdo con las características relevadas durante la jornada.

El objetivo es que las propuestas de formación tengan relación con las necesidades del territorio y con los sectores vinculados al desarrollo productivo y a la generación de oportunidades laborales en Andalgalá.

Plan de capacitaciones y entrenamiento

Como continuidad de las acciones desarrolladas, los 85 participantes serán incluidos a partir del próximo lunes en un plan de capacitaciones y entrenamiento laboral que comenzará en Andalgalá. Las propuestas estarán vinculadas con tres áreas señaladas como estratégicas para el desarrollo productivo y la generación de oportunidades laborales en el departamento:

Producción .

. Minería .

. Turismo.

El plan buscará dar continuidad al trabajo iniciado con el perfilado laboral, utilizando la información recopilada durante la jornada como base para avanzar en nuevas instancias de formación y entrenamiento.

La incorporación de los participantes al programa permitirá pasar del diagnóstico de sus trayectorias y capacidades a una etapa de capacitación orientada a sectores considerados estratégicos para Andalgalá.