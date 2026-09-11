En el Día del Maestro: ¿quién fue Sarmiento y por qué es considerado "el padre del aula"?

Cada 11 de septiembre, Argentina celebra el Día del Maestro, una fecha dedicada a homenajear a Domingo Faustino Sarmiento y a reconocer la importancia de los docentes en la sociedad.

La elección de esta fecha está vinculada con el fallecimiento de quien es considerado "el padre del aula", en reconocimiento a una trayectoria profundamente ligada a la expansión de la educación en el país. La conmemoración fue establecida durante la Primera Conferencia Interamericana de Educación de Panamá, en 1943. En aquella oportunidad se dispuso recordar el fallecimiento de este prócer, pero también recuperar sus valores y destacar el papel de los maestros como actores fundamentales dentro de la sociedad.

Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años, en Asunción, Paraguay. A 138 años de aquel fallecimiento, su figura permanece asociada a una concepción de la educación basada en el acceso, la igualdad de oportunidades y la preparación de quienes tienen a su cargo la enseñanza.

De San Juan a una formación autodidacta

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. Luego de completar sus estudios primarios, inició una formación autodidacta debido a que no contaba con los fondos suficientes para financiar estudios superiores.

Ese recorrido personal no le impidió desarrollar conocimientos en diferentes áreas. A través de su formación logró especializarse en matemática, latín y teología. Su vínculo con la educación comenzó desde la práctica. Se desempeñó como maestro rural, al mismo tiempo que participaba en la redacción del diario El Nacional.

En 1839 dio otro paso significativo al fundar su primera institución educativa: el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa. Ese proyecto formó parte de una trayectoria que posteriormente combinaría la enseñanza con el periodismo y la actividad política.

La educación como política de Estado

La carrera política de Sarmiento comenzó como concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires. En 1857 fue elegido senador y, además, asumió como jefe del Departamento de Escuelas.

Tres años después, en 1860, durante el mandato presidencial de Bartolomé Mitre, fue designado gobernador de San Juan. Su paso por la gobernación resultó decisivo para su proyecto educativo. En apenas dos años logró fundar una legislación que demandaba una educación pública, gratuita y obligatoria, al mismo tiempo que inauguró nuevas escuelas en la provincia.

La experiencia desarrollada en San Juan contribuyó a proyectar su figura hacia el escenario nacional. En 1868 fue elegido presidente de la Nación, cargo que ocupó hasta 1874.

Desde la Presidencia, la educación volvió a ocupar un lugar central en su gestión.

800 escuelas durante su presidencia

Durante su mandato presidencial, Sarmiento diseñó la Ley de Subvenciones, orientada a impulsar la inversión de fondos destinados a la creación de nuevas escuelas en todo el territorio argentino. El resultado señalado en la información de base muestra la magnitud de aquella política educativa: durante su presidencia se fundaron 800 establecimientos educativos, de los cuales el 70% eran públicos.

La expansión de la infraestructura educativa estuvo acompañada por un crecimiento en la cantidad de estudiantes. El alumnado de los colegios pasó de 30.000 a 110.000 estudiantes.

Estos números forman parte de los principales argumentos por los cuales Sarmiento es reconocido como uno de los grandes impulsores de la educación argentina: su proyecto no se limitó a formular ideas, sino que también estuvo acompañado por la creación de instituciones y por políticas destinadas a ampliar el acceso a las escuelas.

Bibliotecas y formación

La preocupación de Sarmiento por la educación también se expresó en la creación de organismos destinados a la difusión y el desarrollo del conocimiento. En 1870 fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Biblioteca Nacional de Maestros. Ambas instituciones fueron diseñadas para contribuir a la difusión, investigación y desarrollo académico.

El proyecto educativo que impulsaba encontraba así una dimensión que excedía el espacio de las aulas. La creación de bibliotecas y organismos dedicados al conocimiento formaba parte de una concepción más amplia sobre las herramientas necesarias para fortalecer la educación.

Su trayectoria también incluyó una preocupación específica por la capacitación de los maestros. Sarmiento fomentó la formación docente en diferentes áreas y creó institutos destinados a desarrollar esa tarea.

Además, invitó a docentes de Estados Unidos para que participaran en esas instituciones y aportaran nuevas herramientas a los educadores locales.

Ciencia, tecnología y educación de las mujeres

El proyecto educativo de Sarmiento también incorporó áreas vinculadas con la ciencia y la tecnología. Reconoció la importancia que ambas tenían para el progreso de una sociedad y creó planes de estudios orientados hacia esas ramas.

Otro de los aspectos destacados de su legado fue su postura respecto de la educación de las mujeres. Sarmiento sostuvo que tenían el mismo derecho que los hombres a acceder a los colegios y cursar sus estudios. Esta concepción se vinculaba con uno de los pilares centrales de su pensamiento educativo: la posibilidad de que la escuela funcionara como un espacio capaz de brindar las mismas oportunidades a todos los alumnos a lo largo del país.

Para Sarmiento, la educación debía ser pública y laica, de manera que pudiera estar al alcance de todos. La escuela representaba, desde esa perspectiva, un ámbito destinado a impulsar el desarrollo social y a ampliar las oportunidades.

El legado que trascendió las fronteras argentinas

La influencia de Sarmiento no quedó limitada a la Argentina. Sus modelos educativos sirvieron de inspiración para otros países de la región, entre ellos Chile, Paraguay y Perú.

Su trabajo en favor de la expansión de la enseñanza, la creación de escuelas, la capacitación docente, el impulso de las bibliotecas, la incorporación de la ciencia y la tecnología y la defensa del acceso de las mujeres a la educación contribuyeron a convertirlo en un referente de la educación en América Latina.