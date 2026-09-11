El invierno no se quiere ir: chaparrones y viento para Catamarca

El viernes de semi feriado por el Día del Maestro se anticipa como una jornada de características variables en Catamarca, con una primera parte del día marcado por la inestabilidad y un escenario que irá modificándose con el transcurso de las horas.

A las condiciones de nubosidad y chaparrones que se anuncian tendrán continuidad hasta el domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional se le sumará otro factor que tendrá especial protagonismo: el viento que durante este viernes estará muy presente.

Así comenzó el viernes

Durante las primeras horas, el tiempo estuvo condicionado por la posibilidad de tormentas aisladas que finalmente no se concretaron. La temperatura fue de 14 grados, mientras que el Innombrable tuvo velocidades de entre 13 y 22 km/h soplando desde el Sur. Con el avance de la jornada, las condiciones de inestabilidad continuarán durante la mañana, aunque el fenómeno será más moderado.

De hecho la probabilidad de precipitaciones permanecerá entre 10% y 40% pero ahora ya se anuncia como chaparrones. En este tramo del día se registrará la temperatura más baja cuando se registren 13 grados. En cuanto al viento, se mantendrá entre los 13 y 22 km/h, rotando al Sudoeste (SO).

Tarde templada y ventosa

Hacia la tarde, el escenario meteorológico será diferente. El SMN indica un cielo mayormente nublado y ya sin chances de precipitaciones. Al mismo tiempo, la temperatura experimentará un ascenso y llegará a los 21 grados, que será la máxima prevista para este viernes.

Sin embargo, el viento adquirirá mayor intensidad. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con dirección predominante del Sur. El principal dato de este período será la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, valores que representan los registros máximos previstos para toda la jornada.

La noche mayormente nublado

Durante la noche, las condiciones del cielo se mostrarán inestables otra vez, ya que se anuncian lluvias ailadas y a eso se suma una temperatura en descenso hasta los 15 grados

El viento continuará soplando con igual intensidad, aunque nuevamente modificará su dirección predominante ya que está pronosticado que rote al Sudeste (SE). También durante este período se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que el viento continuará siendo uno de los principales factores meteorológicos del viernes hasta las últimas horas del día.

