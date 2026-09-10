IA, minería y desarrollo regional: la agenda del segundo día de la Expo Catamarca 2026

Tras una exitosa primera jornada que contó con una importante concurrencia de visitantes, la presencia de entusiastas delegaciones escolares, un constante movimiento en la Expo Oportunidades, convocatoria en el patio gastronómico y disertaciones de reconocidos especialistas, la Expo Catamarca 2026 abrirá sus puertas este viernes 11 de septiembre para desarrollar el segundo día de su grilla oficial.

Este trascendental evento es organizado de manera conjunta por la Federación Económica de Catamarca y el Gobierno de la Provincia, contando además con el sólido respaldo institucional de CAME, BNA y el CFI. La muestra continuará ofreciendo en el Predio Ferial un amplio abanico de actividades académicas, empresariales y recreativas pensadas para toda la familia, marcando un hito en la agenda productiva provincial.

Innovación, Inteligencia Artificial y Transformación Digital

La jornada matutina en el Pabellón Auditorio estará fuertemente atravesada por la tecnología, las ciudades del porvenir y la gestión comercial. La programación detallada incluye:

De 9 a 9:30 hs, el espacio Ciudades Sostenibles e Inteligentes contará con la disertación de Federico Salcedo y la presentación de Gretel Galeano, abordando los desafíos de las ciudades del futuro, datos e Inteligencia Artificial para territorios sostenibles e inclusivos.

Entre las 11 y las 11:30 hs, Marcelo Capdevila disertará sobre Gestión Comercial e Innovación en Turismo, presentado por Marcelo Coll, analizando la digitalización, el asociativismo y la evolución de las agencias de viajes en América Latina.

De 13 a 13:30 hs, bajo el título No todo lo que brilla es IA (AGENTIZA), Facundo Marilao —presentado por Gretel Galeano— expondrá sobre criterios estratégicos para la incorporación de Inteligencia Artificial en organizaciones, previo al almuerzo libre fijado para las 13:30 hs.

A partir de las 14 hs y hasta las 15 hs, se desarrollará la charla técnica "Minería y talento: los empleos técnicos que necesita Catamarca", a cargo del equipo de Finning Cat (promovido por el Ministerio de Educación / Campus de Entrenamiento y el Ministerio de Minería), centrada en competencias laborales, habilidades digitales e inserción en sectores emergentes.

Entre las 15:50 y las 16:20 hs, la charla técnica "Robotización Industrial 4.0 Aplicada a Procesos Industriales" estará a cargo de Alejandro Pedrosa, con la presentación de Gretel Galeano, enfocándose en la integración de tecnologías robotizadas y productividad bajo estándares globales.

De 16:30 a 17 hs, se presentará La Ventana: Inteligencia Artificial para el Desarrollo Territorial por Matías Peralta, con la presentación de Gretel Galeano, incluyendo una demostración en vivo de un avatar de IA que interactúa con el público para descentralizar el desarrollo regional.

Paneles de Inversión, Cadenas Productivas y Desarrollo Minero

El núcleo económico de la provincia y su inserción federal ocuparán un lugar central mediante diversos paneles de debate y disertaciones magistrales:

De 9:40 a 10:50 hs, se llevará a cabo el Panel 7: Por Qué Invertir en Catamarca, con la exposición de los CPNs Raúl Macaroff y Pedro Monferran, el Ing. Agr. Juan Manuel Romero Codevilla, el Ing. Iván Rodríguez, el Dr. Esteban Tálamo, el CPN Luis Mazzoni y el Ing. Agr. Gustavo Grobocopatel, bajo la moderación del CPN Mario Fadel, para debatir sobre ventajas competitivas, beneficios impositivos, colonias productivas y energía fotovoltaica.

De 11:40 a 12:50 hs, tendrá lugar la Charla Magistral de Esteban Domecq titulada "Un puente a la estabilidad: Transitando el trilema 2026/2027", presentada por Mario Laplaca, enfocándose en el contexto macroeconómico, las tendencias financieras y los escenarios para la inversión.

Entre las 15 y las 15:40 hs, el Panel 8: Olivicultura: Evolución, Costos y Comercialización reunirá al Ing. Agr. Federico Alonso, al CPN Mario Fadel y a Francisco Corredoira, moderados por Carlos Arauz, para realizar un análisis de los últimos 30 años del sector olivícola local y el mercado de aceite y aceitunas.

De 17:10 a 18 hs, el Panel 9: Vid: Presente y Futuro de la Vitivinicultura en Catamarca contará con los aportes de los ingenieros agrónomos Aristóbulo Rizo, Manuel Humeres y Andrés Stutz, junto a Oscar Andreatta, bajo la moderación de Carlos Arauz, para examinar la realidad sectorial y el impacto de normativas.

De 18:10 a 19 hs, el Panel 10: Minería reunirá a Susana de la Colina, Sandra Barceló, Abas Tanus Mafud, Carina Mogetta, Fernanda Ávila, José Barrera Albarracín y Teresita Regalado, con la moderación de Mario Laplaca, para analizar el impacto normativo y el desarrollo minero provincial y regional.

De 19:10 a 20 hs, se desarrollará la Charla Magistral de Gustavo Lazzari sobre "Empresas, competitividad y desafíos productivos en la Argentina actual", presentada por Carlos Arauz, analizando PyMEs, costos, presión fiscal y el rol del sector privado.

Finalmente, de 20:10 a 21 hs, el Panel 11: Panel Binacional cerrará la actividad académica con la participación del Ing. Rubén Dusso (Vicegobernación de Catamarca), Marcelo Coll (Federación Económica de Catamarca) y Juan José Ronseco (CORPROA Chile), moderados por Mario Laplaca, para debatir sobre integración regional, logística, comercio exterior y proyectos conjuntos limítrofes.

Gastronomía, Cultura y Atractivos al Aire Libre

La faceta recreativa y cultural completará la experiencia de este viernes con propuestas imperdibles en el Predio Ferial:

A las 13 hs, se realizará una presentación especial en vivo de la influencer Anita Costillar junto a SAFRAN en el espacio de gastronomía y agroindustria.

De 19 a 23 hs, los visitantes podrán disfrutar de una Sesión de Sunset y música al aire libre amenizada por el DJ Fabri Bulacios.

A las 20 hs, la jornada coronará sus actividades con el Desfile de Ponchos "Tejiendo Identidad Catamarqueña", una muestra textil que rinde un profundo homenaje a los artesanos y a la cultura local.