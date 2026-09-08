El CAPS Libertador II continuará cerrado por tareas de mantenimiento

El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad que el Centro de Salud Libertador II permanecerá cerrado temporalmente debido a la realización de tareas de mantenimiento.

El establecimiento dejó de atender desde el miércoles 2 de septiembre y, de acuerdo con la comunicación oficial, el cierre se extenderá hasta el miércoles 9 inclusive. Durante este período, los vecinos de la zona deberán recurrir a otros centros de atención para realizar las consultas y recibir asistencia durante el horario establecido.

La medida responde exclusivamente a la necesidad de llevar adelante trabajos de mantenimiento en el CAPS Libertador II, por lo que el Ministerio de Salud comunicó con anticipación la extensión del período de cierre a fin de que la comunidad pueda organizar su atención sanitaria durante estos días.

El aviso está dirigido especialmente a los vecinos de la zona, quienes cuentan con alternativas de atención mientras el centro de salud permanece temporalmente fuera de funcionamiento.

Cuáles son los centros de salud alternativos

Ante el cierre del CAPS Libertador II, el Ministerio de Salud recordó que los vecinos pueden dirigirse a otros tres establecimientos sanitarios durante la mañana.

Las alternativas de atención mencionadas por la cartera sanitaria son:

CAPS Carlos Bravo , por la mañana.

, por la mañana. Centro Sanitario Valle Chico , por la mañana.

, por la mañana. CAPS San Jorge, por la mañana.

De esta manera, mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento en el Centro de Salud Libertador II, los vecinos de la zona disponen de estos tres espacios como referencia para la atención durante el horario matutino.

La indicación busca facilitar la continuidad de la atención sanitaria durante el período en el que el CAPS Libertador II permanecerá cerrado. El Ministerio de Salud hizo especial énfasis en comunicar estas alternativas a la comunidad para que los usuarios habituales del establecimiento conozcan dónde pueden dirigirse.