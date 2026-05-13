El catamarqueño Cristián Mohaded es el primer latino premiado como "Designer of the Year"

El diseñador catamarqueño Cristián Mohaded volvió a colocar su nombre entre las figuras más destacadas del diseño internacional al recibir el premio "Designer of the Year" en la 24ª edición de The ELLE DECO International Design Awards, una de las distinciones más importantes del sector a nivel global. El reconocimiento lo convirtió además en el primer latinoamericano en alcanzar esa distinción dentro del prestigioso certamen.

La ceremonia se realizó a fines de abril en la ciudad de Milán, Italia, uno de los principales epicentros mundiales del diseño y la arquitectura contemporánea. Allí se reunieron referentes internacionales, marcas líderes y figuras influyentes del universo creativo para distinguir la excelencia en diferentes áreas vinculadas al diseño, el interiorismo y la decoración.

Un reconocimiento internacional de enorme relevancia

La elección de los ganadores estuvo en manos de los 25 editores en jefe de la red internacional de revistas ELLE Decor, publicaciones especializadas en arquitectura, diseño de interiores y decoración que integran una de las plataformas editoriales más influyentes del mundo.

En ese contexto, Mohaded fue distinguido como "Designer of the Year", una consagración que se suma a una extensa lista de reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera como diseñador, interiorista y director artístico. El logro adquiere una dimensión especial por tratarse del primer latinoamericano en recibir esa distinción dentro del certamen, consolidando así el posicionamiento internacional de su obra y de su mirada creativa.

De Recreo al escenario global del diseño

Cristián Mohaded nació en 1980 en la ciudad catamarqueña de Recreo y obtuvo el título de Diseñador Industrial en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde sus primeros años, su entorno natural tuvo una influencia decisiva en su mirada estética y conceptual. Según la reseña publicada en el portal web de su estudio, Mohaded es definido como un "artista y diseñador que fusiona el diseño contemporáneo con un profundo respeto por los materiales naturales y las técnicas artesanales, para crear piezas atemporales que celebran la belleza de la sencillez".

Ese universo creativo está atravesado por los paisajes que marcaron su infancia y convivencia cotidiana: montañas, dunas, salares y volcanes, elementos que aparecen como inspiración permanente en sus obras y propuestas.

Arte, tradición y contemporaneidad

La práctica profesional de Mohaded se caracteriza por intersectar el arte con el diseño. Su enfoque creativo combina:

Investigación de materiales .

. Tradición latinoamericana .

. Expresiones contemporáneas .

. Técnicas artesanales .

. Diseño contemporáneo.

Esa identidad estética y conceptual le permitió desarrollar una producción amplia y diversa, con piezas que dialogan entre la funcionalidad, el arte y la exploración material.

En 2008 fundó su estudio en la ciudad de Buenos Aires, desde donde comenzó a expandir una obra que actualmente abarca múltiples disciplinas y formatos. Su producción incluye colecciones de muebles, dibujos, esculturas y experiencias inmersivas.

Presencia en museos y colaboraciones con marcas internacionales

La trayectoria de Mohaded también quedó reflejada en la incorporación de sus obras a importantes colecciones permanentes de museos internacionales. Entre las instituciones que albergan piezas de su autoría se encuentran:

Denver Art Museum , en Estados Unidos.

, en Estados Unidos. Museo de Artes y Diseño de Nueva York , en Estados Unidos.

, en Estados Unidos. Museo de Arte de Filadelfia , en Estados Unidos.

, en Estados Unidos. Museo de Artes Decorativas de París.

En paralelo, desarrolló colaboraciones con reconocidas marcas internacionales vinculadas al diseño y al lujo. Entre las más recientes figuran:

Louis Vuitton .

. Loro Piana .

. Roche Bobois .

. CC-Tapis .

. Gebrüder Thonet Vienna.

Estas asociaciones consolidaron su inserción dentro de los circuitos globales del diseño contemporáneo y ampliaron el alcance internacional de sus creaciones.

Reconocimientos internacionales

El premio obtenido este año en Milán se suma a otros reconocimientos internacionales logrados en temporadas recientes. En 2023, Mohaded recibió el premio "Best New Weaves", mientras que en 2022 obtuvo el galardón "Best Design Collection".

Anteriormente, en 2021, fue nombrado embajador de la "Marca País Argentina", una designación que destacó su proyección internacional y su representación del diseño argentino en el exterior. Además, en 2019 había sido incluido entre los 25 diseñadores emergentes a nivel internacional por los Dezeen Awards, otro de los espacios de referencia dentro de la industria creativa global.

El antecedente que ya había marcado un hito

El reconocimiento actual llega casi exactamente un año después de otro momento clave en la carrera del diseñador catamarqueño. Durante la Semana del Diseño de Milán del año pasado, Mohaded se convirtió en el primer argentino en presentar una colección exclusiva para Louis Vuitton.

Ese antecedente ya había representado un hecho histórico para el diseño argentino y latinoamericano, y funcionó como una señal del lugar que comenzaba a ocupar dentro de la escena internacional.

Ahora, con el premio "Designer of the Year", Cristián Mohaded consolida una trayectoria construida desde la combinación entre identidad latinoamericana, experimentación contemporánea y proyección global, en un recorrido que lo llevó desde Recreo hasta los principales escenarios internacionales del diseño.