Villa Dolores celebrará la 15° edición del Locro Patrio y Solidario: los detalles

El próximo 25 de Mayo, el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario "Villa Dolores" llevará adelante la 15° edición del tradicional Locro Patrio y Solidario 2026, una propuesta que con el paso de los años se consolidó como uno de los encuentros comunitarios y culturales más representativos de Valle Viejo.

La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Joaquín de Acuña 995, en Villa Dolores, y reunirá nuevamente a vecinos, artistas, artesanos, productores y familias en una jornada que combinará gastronomía popular, feria comunitaria, actividades recreativas, expresiones artísticas y espacios de reflexión colectiva.

La edición de este año tendrá además un significado especial para la organización, ya que se cumplen quince años de realización ininterrumpida de una iniciativa que, según destacan desde el espacio cultural, fue construyendo comunidad y fortaleciendo vínculos vecinales a través de la solidaridad, la cultura y el trabajo colectivo.

Quince años de una propuesta comunitaria

Desde sus primeras ediciones, el Locro Patrio y Solidario fue creciendo hasta convertirse en una de las actividades centrales del Centro de Cultura y Trabajo Comunitario "Villa Dolores". La jornada no solo se caracteriza por su dimensión festiva y cultural, sino también por el fuerte componente solidario y autogestivo que sostiene toda la organización. Durante quince años consecutivos, el evento logró convocar a vecinos de distintos puntos del departamento y de la provincia, consolidándose como un espacio de encuentro popular.

La propuesta busca mantener vivas las expresiones culturales comunitarias y generar instancias de participación colectiva en torno a la cultura popular y las tradiciones patrias.

En ese marco, el tradicional locro será elaborado gracias al aporte solidario de instituciones, organizaciones amigas y vecinos de la comunidad. A ello se sumará el trabajo colectivo de cocineras y cocineros que colaboran de manera desinteresada para garantizar una comida accesible y popular.

Un evento solidario para sostener el espacio cultural

Uno de los objetivos centrales de la jornada será recaudar fondos destinados al sostenimiento del espacio cultural comunitario. Según explicaron desde la institución, lo recaudado será utilizado principalmente para afrontar el pago de servicios esenciales como agua.y energía eléctrica.

Desde el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario remarcaron que los costos crecientes de estos servicios dificultan cada vez más la continuidad de los espacios comunitarios independientes, por lo que el evento adquiere también una dimensión de acompañamiento y sostenimiento colectivo.

La propuesta solidaria aparece así ligada no solo a la preparación del locro popular, sino también al compromiso comunitario que permite mantener en funcionamiento un espacio destinado a actividades culturales, sociales y de encuentro vecinal.

Feria comunitaria

Además de la propuesta gastronómica, la jornada incluirá una gran feria comunitaria y una muestra abierta orientada al intercambio y la exposición de producciones locales.

La feria fue pensada como un espacio para:

Intercambio y trueque .

. Comercialización de productos locales .

. Exposición de producciones artesanales.

Podrán participar artesanos, productores y vecinos ofreciendo distintos productos y elaboraciones, entre ellas:

Artesanías.

Obras de arte.

Objetos reciclados y de segunda mano.

Frutas y verduras.

Panes.

Empanadas.

Bebidas.

Tortas y postres.

Licores.

Producciones independientes.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca fortalecer las economías populares y locales, promoviendo el comercio justo y generando oportunidades de intercambio dentro de la propia comunidad. El espacio destinado a feriantes será totalmente gratuito, apelando al compromiso colectivo y a la organización solidaria de quienes participen de la actividad.

Fogón artístico y música popular para cerrar la jornada

Como cierre del evento se realizará un gran fogón artístico y musical con participación de músicos y artistas provenientes de Catamarca y La Rioja. Las presentaciones se desarrollarán bajo la modalidad "a la gorra", con el objetivo de promover el acompañamiento popular al trabajo artístico independiente y fortalecer la circulación de propuestas culturales regionales.

Desde el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario "Villa Dolores" remarcaron que el Locro Patrio y Solidario representa mucho más que una celebración tradicional.

Según expresaron desde la organización, la iniciativa constituye "una herramienta de encuentro, organización y resistencia cultural que sostiene la participación comunitaria y el trabajo colectivo en tiempos difíciles".

La convocatoria quedó abierta a toda la comunidad para participar de una jornada atravesada por la cultura popular, la solidaridad y el encuentro colectivo este 25 de Mayo en Villa Dolores.