Fiambalá vive un impacto económico histórico gracias al Desert Trail

La ciudad de Fiambalá volvió a convertirse en el centro del deporte aventura sudamericano con el inicio de la 11° edición del Fiambalá Desert Trail, una competencia que no sólo moviliza a cientos de atletas de distintos países, sino que además genera un impacto económico histórico para toda la región del oeste catamarqueño.

Desde este jueves 21 y hasta el próximo 24 de mayo de 2026, Fiambalá recibe a más de 1.500 corredores, acompañantes, medios de comunicación, productoras audiovisuales y creadores de contenidos digitales que llegaron atraídos por uno de los escenarios naturales más exigentes y espectaculares de Sudamérica. La carrera volvió a posicionar a la localidad como una referencia internacional del turismo aventura y del deporte extremo.

El punto de partida oficial se produjo a las 08:00 horas en el imponente sector precordillerano del "Cañón del Indio", donde comenzó formalmente la competencia en medio de un paisaje dominado por dunas gigantes, senderos ancestrales, quebradas y terrenos montañosos atravesados por las duras condiciones del desierto fiambalense y la Cordillera de los Andes.

Una competencia extrema en escenarios únicos

La nueva edición del Fiambalá Desert Trail propone recorridos de alta exigencia física y mental, diseñados para atravesar algunos de los terrenos más complejos de la región. La organización dispuso distintas modalidades competitivas adaptadas a diferentes niveles de resistencia y experiencia dentro del trail running.

Entre las principales categorías se destacan:

Modalidad por etapas de 110 kilómetros.

Competencias nonstop de: 50K. 35K. 20K.



Cada recorrido atraviesa escenarios naturales extremos, con importantes desniveles, terrenos arenosos y temperaturas cambiantes que ponen a prueba la preparación física y psicológica de los corredores.

La magnitud del evento también se refleja en el operativo general montado para garantizar el desarrollo de la competencia. Más de 200 personas participan de las tareas de logística, seguridad, asistencia médica, rescate, coordinación y soporte técnico. Este despliegue consolida al Fiambalá Desert Trail como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario anual de Catamarca y del norte argentino.

Un movimiento económico que alcanza a toda la región

El impacto de la competencia trasciende ampliamente el aspecto deportivo. La llegada masiva de visitantes comenzó a sentirse varios días antes del inicio oficial de las actividades y generó un movimiento económico extraordinario en Fiambalá y zonas cercanas. La ocupación hotelera prácticamente alcanza el 100%, mientras restaurantes, bares, estaciones de servicio, comercios y emprendimientos gastronómicos trabajan al máximo de su capacidad para responder a la fuerte demanda.

El fenómeno también beneficia directamente a trabajadores independientes, emprendedores y pequeños productores locales. Artesanos y feriantes atraviesan jornadas históricas de ventas gracias a la comercialización de productos regionales, artesanías y propuestas culturales vinculadas a la identidad del oeste catamarqueño.

El movimiento económico además se replica en otros sectores clave:

Complejo termal.

Servicios de excursiones.

Transporte turístico.

Prestadores de servicios regionales.

Comercios locales.

La competencia se transforma así en un motor económico integral que dinamiza distintos rubros y fortalece la actividad turística en toda la región.

La proyección internacional de Fiambalá

Uno de los aspectos más destacados del evento es la enorme visibilidad que genera para Fiambalá a nivel nacional e internacional. La presencia de medios de prensa, productoras audiovisuales y creadores de contenidos digitales permite una difusión permanente de los paisajes naturales de la región.

Las imágenes de las dunas, la cordillera, las termas y los circuitos de montaña se replican constantemente en redes sociales, plataformas digitales y coberturas periodísticas especializadas, ampliando la promoción turística de la ciudad catamarqueña hacia distintos países.

El organizador del evento, Federico Lausi, expresó su satisfacción por concretar una nueva edición de la competencia y destacó el crecimiento sostenido que experimentó el Fiambalá Desert Trail durante los últimos años. Además, subrayó el acompañamiento permanente de empresas, instituciones, vecinos y equipos de trabajo que desde hace más de una década sostienen el desarrollo deportivo y turístico de Fiambalá.

Los atletas y el prestigio deportivo del evento

La competencia también reúne cada año a destacados exponentes del trail running nacional e internacional. Entre los atletas más reconocidos presentes en esta edición aparecen corredores de elite como Fernando Quiroga, múltiple campeón de distintas ediciones del Fiambalá Desert Trail, y Sebastián Araya, uno de los referentes más destacados de la disciplina.

La presencia de figuras reconocidas del deporte extremo contribuye a reforzar el prestigio de la competencia y posiciona al evento entre las pruebas más importantes del continente en el ámbito del ultra trail. Con el paso de los años, el Fiambalá Desert Trail se consolidó como mucho más que una carrera de montaña. El evento se transformó en una plataforma de promoción internacional para Fiambalá y en una herramienta concreta de desarrollo económico regional.

La combinación entre deporte, turismo, naturaleza y trabajo conjunto permitió que la ciudad reafirme su identidad como "Capital de la Cordillera y del Turismo Aventura", proyectando al oeste catamarqueño hacia escenarios internacionales y demostrando el impacto que puede generar un evento de estas características sobre toda una comunidad.