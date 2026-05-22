Casa de la Puna celebra el finde largo con música, danza, feria y gastronomía tradicional

Casa de la Puna se prepara para vivir un fin de semana largo atravesado por la cultura, la música popular, las tradiciones y la gastronomía regional. Entre el 23 y el 25 de mayo, el espacio ubicado en la intersección de Recalde y Padre Dagostino concentrará una nutrida programación de actividades destinadas a celebrar la identidad argentina y poner en valor las expresiones artísticas y culturales de Catamarca.

La propuesta reunirá durante tres jornadas a músicos, bailarines, emprendedores y referentes culturales en un escenario pensado para toda la familia. El cronograma incluirá espectáculos gratuitos, talleres abiertos, peñas, feria de artesanías y una oferta gastronómica vinculada a las comidas típicas de la región.

Entre los artistas invitados se destacan Toch, Manu Estrada, Valen Boneto y Germán Kalber, quienes encabezarán distintas presentaciones a lo largo del fin de semana.

Feria de artesanías y espectáculos gratuitos

Durante el sábado 24 y el domingo 25 de mayo, entre las 16 y las 20 horas, la plaza ubicada frente a Casa de la Puna será escenario de la tradicional Feria de Artesanía y Diseño, donde numerosos emprendedores locales exhibirán y comercializarán sus productos.

La iniciativa estará acompañada por actividades culturales gratuitas y talleres orientados a la difusión de las danzas tradicionales catamarqueñas. La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre vecinos, turistas y artistas, en un contexto atravesado por las celebraciones patrias.

El sábado, la docente y bailarina María Rodríguez brindará una clase gratuita destinada a enseñar el "Gauchito catamarqueño", una de las danzas típicas de la provincia. Posteriormente, la Academia de Danzas Meraki y el grupo Huellas ofrecerán un espectáculo artístico en el escenario montado sobre la calle colindante al ingreso del atractivo cultural.

Toch llega desde Córdoba con su fusión musical

Uno de los momentos centrales de la programación del sábado será la presentación de la banda cordobesa Toch, prevista para las 17 horas en el interior de Casa de la Puna. El grupo se caracteriza por una propuesta musical que fusiona distintos ritmos y géneros, entre ellos:

Música folclórica latinoamericana.

Reggae.

Rock.

La banda suma además una particularidad sonora distintiva: la inclusión de un bandoneón como parte central de su instrumentación. La programación musical de la jornada también contará con la participación del DJ Emilio Rigalt. El valor de la entrada anticipada para este espectáculo será de $20.000.

Folklore regional y gastronomía local para el domingo

El domingo al mediodía, el emprendimiento gastronómico Achalay ofrecerá una propuesta basada en comidas típicas regionales, acompañada por espectáculos folklóricos. Desde las 13 horas se presentarán:

El cantor jujeño Manu Estrada .

. El artista cordobés Valen Boneto .

. La dupla integrada por Itatí y Belén Parma, con su propuesta "Catamarcanas".

El derecho de espectáculo para esa jornada tendrá un costo de $10.000.

Por la tarde, entre las 16 y las 20 horas, la Plaza "Quique Sánchez Vera" volverá a convertirse en escenario de actividades gratuitas organizadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital. En ese marco, el reconocido docente y bailarín Ángel Segura dictará un taller para aprender a bailar "La Tirana", danza folclórica original de Catamarca creada por el profesor Carlos Acosta Villafañe.

La programación artística continuará luego con las actuaciones de:

Ballet Danzares .

. Natalia Torres y Agustín Varela .

. El dúo Quyay .

. Alico Espilocín.

La conducción de la jornada estará a cargo de Franco Ocaranza.

La "Peña del 25" y una locreada para cerrar las celebraciones

El lunes 25 de mayo se realizará la tercera edición de la tradicional "Peña del 25", una propuesta que combinará música popular y gastronomía típica en el marco de las celebraciones patrias.

Desde las 13 horas se presentará el destacado cantante, autor, compositor y docente argentino de música popular y de raíz folklórica Germán Kalber. Nacido en la ciudad de Charata, provincia de Chaco, Kalber cuenta con más de dos décadas de trayectoria artística y ha desarrollado colaboraciones junto a figuras reconocidas de la música popular argentina, entre ellas:

Peteco Carabajal .

. Mario Álvarez Quiroga .

. Orellana Luca .

. Nahuel Pennisi.

La cartelera de la peña también incluirá las actuaciones de:

Alico Espilocín .

. Los Luceros del Chamamé .

. Ballet Danzares.

La propuesta gastronómica estará nuevamente a cargo de Achalay y ofrecerá platos tradicionales como:

Locro .

. Empanadas .

. Cabeza guateada.

El derecho de espectáculo para la "Peña del 25" tendrá un valor de $5.000.

Para reservas y consultas, los organizadores informaron que los interesados podrán comunicarse al número 383 452 5328.

Con música popular, danzas tradicionales, feria de emprendedores y sabores regionales, Casa de la Puna concentrará durante el fin de semana largo una agenda cultural orientada a revalorizar las expresiones identitarias y las tradiciones argentinas en el marco de las celebraciones patrias.