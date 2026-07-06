"Una pasión que da vida": lanzan campaña de donación de sangre durante todo julio

Con el objetivo de promover la donación voluntaria de sangre y fortalecer las reservas disponibles, el Ministerio de Salud de la provincia, a través del Banco Central de Sangre, puso en marcha una nueva campaña solidaria denominada "Una pasión que da vida", que este año lleva como lema "Doná sangre azul y oro".

La iniciativa se desarrolla de manera conjunta con el Departamento de Interior del Club Atlético Boca Juniors y se extenderá durante todo el mes de julio, convocando a la comunidad a participar de una acción solidaria destinada a contribuir con el sistema de salud mediante la donación voluntaria de sangre.

La campaña invita a todas las personas que reúnan las condiciones necesarias a acercarse al Banco Central de Sangre, donde podrán realizar la donación en los días y horarios establecidos para esta actividad.

Una convocatoria abierta durante julio

La propuesta permanecerá vigente durante todo julio y permitirá que quienes deseen colaborar puedan hacerlo de manera organizada en el centro habilitado para este tipo de prácticas.

Las donaciones se recibirán en el Banco Central de Sangre, ubicado en Pasaje Roberto "Boto" Gray al 500, frente a la guardia de la Maternidad Provincial. El cronograma previsto establece que la atención para los donantes se realizará:

De lunes a viernes.

En el horario de 7.30 a 11.30 horas.

Durante ese período, el personal del Banco Central de Sangre recibirá a quienes concurran para concretar la donación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para garantizar la seguridad tanto del donante como del procedimiento.

Trabajo conjunto para promover la donación

La iniciativa reúne esfuerzos entre el sistema público de salud provincial y una institución deportiva a través de su Departamento de Interior, con el propósito de incentivar la participación ciudadana en una acción solidaria. Mediante esta campaña, ambas instituciones impulsan la importancia de acercarse al Banco Central de Sangre durante el mes de julio y formar parte de una propuesta orientada a fortalecer la disponibilidad de sangre para el sistema sanitario.

El lema "Una pasión que da vida" acompaña esta convocatoria, que busca sumar donantes voluntarios a lo largo de todo el mes mediante una campaña que combina el compromiso social con el espíritu de participación de quienes deseen colaborar.

Quiénes pueden donar sangre

Las autoridades difundieron los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en participar de la campaña. Para donar sangre es necesario:

Ser mayor de 16 años y tener hasta 65 años.

Gozar de buena salud.

Pesar más de 50 kilogramos.

No haber donado sangre en los últimos dos meses.

No haber recibido transfusiones en los últimos doce meses.

No haberse realizado tatuajes ni colocado piercings durante los últimos doce meses.

No haber tenido un parto, aborto o cesárea en los últimos doce meses.

No haberse realizado tratamientos odontológicos en las últimas 72 horas.

Además de estos requisitos, desde la organización recomendaron que las personas que concurran a donar ingieran líquidos o alimentos sin contenido graso antes de realizar la donación, como una medida aconsejable previa al procedimiento.