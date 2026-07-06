La UNCA celebrará el 210° aniversario de la Independencia con una Gala Patria

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) convocó a la comunidad a participar de una nueva edición de la Gala Patria, una propuesta artística y cultural organizada con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. La actividad se desarrollará el próximo 7 de julio, desde las 19 horas, en el Aula Magna de la UNCA, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas impulsadas por la institución para recordar una de las fechas más significativas de la historia del país y propone un espacio de encuentro en el que la música, la danza y las distintas expresiones artísticas serán las protagonistas de una jornada destinada a rendir homenaje a los valores de la independencia y de la identidad nacional.

La invitación está dirigida a toda la comunidad, con el propósito de compartir una velada en la que los elencos artísticos universitarios ofrecerán un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

La propuesta artística

La Gala Patria reunirá sobre el escenario del Aula Magna a diferentes cuerpos artísticos de la Universidad Nacional de Catamarca, que presentarán un programa especialmente diseñado para esta celebración. Durante la velada participarán:

El Coro Universitario.

El Ballet Folklórico Universitario.

El Ensamble Musical Universitario.

Otros elencos artísticos de la UNCA.

Cada una de estas agrupaciones ofrecerá un repertorio preparado especialmente para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La propuesta busca que el público pueda disfrutar de una programación artística que combine distintas expresiones culturales en un mismo escenario, poniendo en valor el trabajo desarrollado por los elencos universitarios.

Un espacio de encuentro para toda la comunidad

La actividad fue concebida como una invitación abierta a toda la comunidad. Con entrada libre y gratuita, la Gala Patria pretende convertirse en un espacio de encuentro donde vecinos, estudiantes, docentes, integrantes de la comunidad universitaria y público en general puedan participar de una celebración vinculada a una de las fechas más importantes del calendario nacional.

Según lo informado por la Universidad Nacional de Catamarca, el evento permitirá compartir una jornada en la que las manifestaciones artísticas servirán como vehículo para la reflexión y el homenaje.

A través de la música, la danza y las distintas expresiones culturales, la propuesta busca fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad, promoviendo la participación en una actividad abierta y gratuita.

La organización del evento

La Gala Patria es organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca. Desde esa área se impulsa esta iniciativa con el objetivo de generar un ámbito de participación colectiva en torno a una fecha emblemática para la historia argentina.

La organización destacó que la actividad se enmarca en las acciones destinadas a promover espacios culturales dentro del ámbito universitario y abiertos a toda la sociedad.

Homenaje a la independencia

Más allá de la presentación de los distintos elencos artísticos, la Gala Patria tiene como propósito rendir homenaje a los valores asociados a la Declaración de la Independencia Argentina.

La propuesta busca generar un momento de reflexión colectiva sobre la importancia de esta conmemoración mediante un repertorio especialmente preparado para la ocasión. La música, la danza y las expresiones culturales serán los recursos elegidos para recordar una fecha considerada una de las más significativas de la historia nacional y reafirmar, a través del arte, los valores de la independencia y la identidad del país.

En ese contexto, cada una de las presentaciones previstas durante la velada formará parte de una programación orientada a destacar el significado histórico de esta celebración.