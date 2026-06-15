El convoy con equipos mineros atraviesa la Quebrada de Belén y mantiene cortes temporales

Vialidad Nacional informó que el convoy con equipos mineros continúa avanzando por la Ruta Nacional 40 y ya se encuentra transitando nuevamente por el sector de la Quebrada de Belén. La circulación de este tipo de transporte requiere un operativo especial debido a las características de los equipos trasladados y a las condiciones propias del corredor vial por el que se desplazan.

La presencia del convoy motivó la implementación de medidas específicas de ordenamiento del tránsito para garantizar el desarrollo seguro de la maniobra y permitir el avance de los equipos a través de uno de los tramos más importantes del recorrido.

El desplazamiento de las unidades se realiza bajo un esquema de circulación controlada, con cortes temporales y habilitaciones parciales programadas para minimizar el impacto sobre el resto de los usuarios que transitan por la ruta.

Interrupción momentánea del tránsito

Como parte del operativo dispuesto por las autoridades, la circulación se encuentra momentáneamente interrumpida a la altura de la escultura de La Liebre. En ese sector se estableció un espacio de espera o "bolsillo" destinado a los vehículos particulares que circulan por la zona. Allí permanecen detenidos hasta que el convoy alcance el punto establecido por el operativo vial.

La medida tiene como finalidad coordinar el desplazamiento de los equipos mineros y ordenar el tránsito en un tramo donde la circulación requiere especial atención debido a las dimensiones y características del convoy.

Según lo informado por el organismo nacional, los vehículos particulares deberán permanecer en ese sector hasta que se complete la etapa prevista de la maniobra.

Habilitación temporal para descomprimir la circulación

El esquema operativo contempla distintas fases para facilitar tanto el avance del convoy como el movimiento de los demás usuarios de la Ruta Nacional 40. Una vez que los equipos mineros lleguen a la altura de la escultura de La Liebre, se habilitará de manera momentánea el tránsito en ambos sentidos de circulación.

Esta apertura temporal tiene como objetivo descomprimir el flujo vehicular acumulado durante la interrupción preventiva y permitir el desplazamiento de los vehículos que permanecen a la espera del levantamiento parcial de las restricciones.

La medida busca generar una ventana de circulación controlada antes de avanzar hacia la etapa final del operativo en la Quebrada de Belén.

Cuándo volverá la circulación normal

La información oficial señala que una vez finalizada la maniobra y cuando los equipos hayan salido completamente de la Quebrada de Belén, la Ruta Nacional 40 quedará totalmente liberada.

Esto permitirá restablecer la circulación normal para todos los usuarios que utilizan habitualmente este corredor vial.

De esta manera, el operativo transita sus etapas finales mientras el convoy continúa avanzando por la quebrada. La coordinación de cortes temporales, espacios de espera y habilitaciones parciales constituye el mecanismo elegido para compatibilizar el paso de los equipos mineros con el tránsito vehicular regular, hasta alcanzar la liberación total de la ruta una vez concluido el procedimiento.