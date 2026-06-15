Sin agua en barrios del sur de la Capital: ¿hasta cuándo?

Aguas de Catamarca informó que se encuentra llevando adelante tareas de reparación sobre una cañería de PRFV de 400 milímetros ubicada en la avenida Costanera Sur. La intervención forma parte de los trabajos necesarios para restablecer las condiciones operativas de la infraestructura y garantizar el normal funcionamiento del sistema de distribución de agua.

Como consecuencia directa de estas tareas, los Pozos N.º 52 y N.º 55 permanecen fuera de servicio mientras se desarrollan las labores de reparación. Esta situación impacta en la capacidad de abastecimiento de distintos sectores de la ciudad, provocando una reducción en la presión habitual del servicio y, en algunos casos, la falta total de suministro.

Desde la empresa indicaron que los inconvenientes se extenderán hasta horas de la tarde, momento en el que se espera avanzar hacia la normalización del sistema una vez concluidas las tareas previstas.

Barrios afectados por la intervención

La salida de funcionamiento de los Pozos N.º 52 y N.º 55 repercute directamente en numerosos sectores de la zona sur, donde los usuarios experimentan inconvenientes vinculados con el abastecimiento de agua potable.

De acuerdo con la información difundida por Aguas de Catamarca, los barrios afectados son los siguientes:

• 100 Viviendas.

• 120 Viviendas.

• Calera del Sauce.

• Almirante Brown.

• Bancario.

• Jesús de Nazareth.

• Luis Franco.

• San Antonio Sur.

• Santa Marta.

• Madre Teresa de Calcuta.

En estas zonas se registra baja presión y falta de agua, una situación que se mantendrá mientras continúen los trabajos sobre la cañería ubicada en la Costanera Sur.

Recomendación y canales de consulta

Ante este escenario, Aguas de Catamarca recomendó a los usuarios realizar un uso racional de las reservas domiciliarias disponibles hasta que el servicio pueda ser restablecido de manera normal. La sugerencia apunta a administrar cuidadosamente el agua almacenada en tanques y cisternas durante el período que dure la afectación, priorizando los consumos esenciales y evitando usos que puedan acelerar el agotamiento de las reservas.

Para quienes requieran información adicional o necesiten realizar consultas vinculadas con el estado del servicio, Aguas de Catamarca recordó los canales de comunicación habilitados para la atención de usuarios.

Los contactos disponibles son:

• Línea gratuita: 0800-888-8255.

• WhatsApp: 383-4900314.

Mientras avanzan las tareas de reparación sobre la cañería PRFV de 400 milímetros ubicada en la avenida Costanera Sur, la empresa señaló que continúa trabajando para restablecer el funcionamiento de los Pozos N.º 52 y N.º 55 y normalizar el suministro en los barrios afectados durante el transcurso de la tarde.