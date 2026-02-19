El EDI Provincial atenderá con normalidad este jueves en el marco del programa "Volvemos al Cole"

El Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca informó que este jueves 19 de febrero el EDI Provincial brindará atención normal en el marco del programa "Volvemos al Cole", una iniciativa orientada a fortalecer el acompañamiento a las familias en la antesala del inicio del ciclo lectivo.

La cartera social precisó que la atención se desarrollará respetando estrictamente los turnos que fueron otorgados previamente, lo que implica que no se recibirán consultas por fuera de la programación ya establecida. En este sentido, la organización prevista busca asegurar un esquema de trabajo ordenado y eficiente, priorizando la correcta atención de quienes gestionaron su turno con anterioridad.

Desde el organismo se remarcó que las personas que hayan realizado el trámite correspondiente deberán presentarse en los horarios asignados al momento de la confirmación. Los turnos establecidos corresponden a dos franjas horarias específicas:

7:00 horas

14:00 horas

Estas dos instancias de atención permiten estructurar la jornada de trabajo del EDI Provincial de manera clara y sistemática, garantizando que cada familia sea atendida conforme al cronograma previsto.

Puntualidad y organización como ejes del proceso

El Ministerio solicitó especialmente puntualidad a quienes deban concurrir en el día indicado. La recomendación no solo responde a criterios administrativos, sino que se inscribe en una lógica de atención ordenada, donde el cumplimiento de los horarios facilita la dinámica del servicio y evita demoras innecesarias.

La puntualidad, señalaron, es un factor determinante para:

Garantizar una atención ordenada.

Optimizar el tiempo de cada familia.

Asegurar la correcta implementación del programa.

Fortalecer el acceso a herramientas fundamentales para el inicio del ciclo lectivo.

En ese marco, la coordinación de turnos se presenta como una herramienta clave para sostener un proceso organizado, especialmente en una etapa del año donde la demanda vinculada al comienzo de clases suele incrementarse.

"Volvemos al Cole": acompañamiento en el inicio del ciclo lectivo

La atención del EDI Provincial se enmarca en el programa "Volvemos al Cole", iniciativa que tiene como objetivo central acompañar a las familias en un momento crucial del calendario escolar: el inicio del ciclo lectivo.

Si bien el comunicado oficial se enfoca en la logística y la modalidad de atención, el énfasis institucional está puesto en fortalecer el acceso a herramientas fundamentales para que niñas, niños y adolescentes puedan comenzar el año escolar en condiciones adecuadas. En este sentido, la intervención del EDI Provincial adquiere relevancia como espacio de articulación y apoyo