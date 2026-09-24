Los dibujos de Alfredo Gramajo Gutiérrez llegan al Museo Laureano Brizuela

El Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela inaugurará el viernes 2 de octubre, a las 20 horas, la muestra "Alfredo Gramajo Gutiérrez. Pintor de su tierra, dibujos y bocetos", una selección de obras pertenecientes a la colección de la Galería de Arte Fausto, de Tucumán.

La exposición recupera parte de la producción de Alfredo Gramajo Gutiérrez, considerado uno de los artistas fundamentales de la pintura argentina del siglo XX y una figura especialmente vinculada con la representación de las costumbres y tradiciones del Noroeste argentino.

El conjunto seleccionado para esta oportunidad permite acercarse a una faceta particularmente significativa de su producción: sus dibujos y bocetos. Se trata de piezas realizadas en lápiz, grafito y crayón, a través de las cuales aparece una mirada sobre personajes, familias, escenas de infancia, prácticas religiosas, fiestas, costumbres y paisajes relacionados principalmente con el universo cultural del Noroeste.

La muestra propone así recuperar una producción artística estrechamente ligada con el territorio de origen de Gramajo Gutiérrez y con una forma de observar y registrar la vida cotidiana.

Dibujos que documentan la vida cotidiana

Una de las características centrales de la obra reunida en la exposición es la mirada documental con la que Gramajo Gutiérrez concebía su producción. Sus dibujos permiten reconocer escenas y protagonistas de una vida cotidiana atravesada por las tradiciones y las expresiones culturales del Noroeste argentino.

En estas piezas aparecen distintos elementos que conforman ese universo:

Personajes y familias .

. Escenas de infancia .

. Prácticas religiosas .

. Fiestas y celebraciones .

. Costumbres .

. Paisajes vinculados principalmente con el Noroeste argentino.

La relación con el territorio de origen constituyó una dimensión permanente de su obra y se transformó en una de sus principales señas de identidad. En ese sentido, los dibujos y bocetos reunidos en el Museo Laureano Brizuela permiten reconocer la importancia que tuvieron para el artista las escenas, las personas y las expresiones culturales vinculadas con ese espacio.

La exposición no se limita, por lo tanto, a presentar una serie de estudios gráficos, sino que permite observar una producción en la que la representación de la vida cotidiana ocupa un lugar central.

El hallazgo que permitió recuperar las obras

Las obras que integran la muestra pertenecen actualmente a la colección de la Galería de Arte Fausto, de Tucumán, y su llegada a ese espacio tiene como punto de partida el hallazgo de un cuaderno original del artista.

Ese descubrimiento se produjo en una casa de subastas de Buenos Aires. A partir de allí, las obras llegaron a manos de la Galería Fausto y pasaron a formar parte de su patrimonio.

Anteriormente, los trabajos habían integrado la colección de Roberto Olejaveska, gestor cultural, abogado, escritor y coleccionista de arte. De esa colección provienen las piezas que actualmente forman parte del patrimonio de la galería tucumana y que serán exhibidas en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela.

La procedencia de las obras constituye otro aspecto de la muestra, que permite poner en circulación una selección de dibujos y bocetos vinculados con uno de los principales referentes de la representación artística del Noroeste.

Un artista profundamente ligado al Noroeste

Alfredo Gramajo Gutiérrez nació en Monteagudo, Tucumán, en 1893. Aunque desarrolló gran parte de su trayectoria artística en Buenos Aires, la relación con su territorio de origen atravesó su producción y se convirtió en una de sus principales características.

Su formación artística comenzó en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y continuó posteriormente en la Escuela Nacional de Artes Decorativas de la Nación. A lo largo de su trayectoria participó de numerosas exposiciones nacionales e internacionales y recibió importantes reconocimientos que marcaron su carrera.

Entre ellos se encuentran:

Primer Premio en la Exposición de Sevilla de 1926 .

. Premio Sívori del Salón Nacional en 1929 .

. Gran Premio de Honor del Salón Nacional en 1956.

Además de su producción pictórica y gráfica, Gramajo Gutiérrez desarrolló una actividad como ilustrador de publicaciones y de obras literarias. Su vínculo con la identidad cultural del país también quedó reflejado en la valoración que realizó Leopoldo Lugones, quien lo llamó "el pintor nacional".

La inauguración será con entrada libre y gratuita

La muestra "Alfredo Gramajo Gutiérrez. Pintor de su tierra, dibujos y bocetos" quedará inaugurada el viernes 2 de octubre a las 20 horas en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela.

La propuesta se desarrollará en el espacio ubicado en San Martín 316 y tendrá entrada libre y gratuita.

La apertura permitirá al público acceder a una selección de obras pertenecientes a la colección de la Galería de Arte Fausto, de Tucumán, y conocer dibujos y bocetos de un artista cuya producción estuvo profundamente vinculada con las costumbres y tradiciones del Noroeste argentino.

La exposición recupera así una parte especialmente significativa del legado de Alfredo Gramajo Gutiérrez, desde sus trabajos realizados en lápiz, grafito y crayón hasta la mirada documental que desarrolló sobre la vida cotidiana. Su nacimiento en Monteagudo, su formación en Buenos Aires, sus reconocimientos nacionales e internacionales y su trabajo como ilustrador conforman el recorrido de un artista cuya relación con su tierra se convirtió en una de las principales características de su obra.

Con esta muestra, el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela presenta una selección que reúne arte, territorio, memoria y tradiciones, a partir de los dibujos y bocetos de quien fue denominado por Leopoldo Lugones como "el pintor nacional".