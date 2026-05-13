El Encuentro de Mujeres Embarazadas se realizará en el templo franciscano

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, la Pastoral de la Niñez llevará adelante una nueva edición del tradicional Encuentro de Mujeres Embarazadas, una propuesta que desde hace años convoca a futuras madres y a sus familias en un espacio de acompañamiento espiritual, encuentro comunitario y celebración de la vida.

La actividad tendrá lugar este sábado 16 de mayo a partir de las 10.00 en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, donde se desarrollará el 86° Encuentro de Mujeres Embarazadas, organizado mensualmente por la Pastoral de la Niñez.

La jornada se realizará en un contexto particularmente significativo para la comunidad católica local, atravesado por la conmemoración de los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, figura profundamente vinculada con la espiritualidad franciscana y con la historia religiosa de Catamarca.

Una convocatoria abierta a embarazadas y sus familias

Desde la organización se extendió la invitación a todas las mujeres embarazadas junto a sus familiares para participar de esta jornada especial, que buscará reunir a las familias en un clima de oración, acompañamiento y alegría compartida.

El encuentro se desarrollará bajo el manto de la Virgen María y la intercesión del Beato Esquiú, figura central de esta edición debido al marco conmemorativo del bicentenario de su nacimiento. La propuesta apunta a ofrecer un espacio de contención espiritual y comunitaria para las futuras madres, fortaleciendo también el acompañamiento familiar durante el embarazo.

El Bicentenario del nacimiento del Beato Esquiú

La realización del encuentro adquiere un significado especial en este año dedicado a recordar el nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. La conmemoración del bicentenario atraviesa distintas actividades religiosas, pastorales y comunitarias que se desarrollan en Catamarca y que buscan destacar el legado espiritual y humano del religioso franciscano.

En ese contexto, el Encuentro de Mujeres Embarazadas se suma a las celebraciones como una instancia de reflexión, oración y cercanía comunitaria inspirada en los valores promovidos por el Beato Esquiú. La elección del templo franciscano San Pedro de Alcántara como sede del evento también refuerza el vínculo entre la actividad y la tradición franciscana asociada a la figura del beato catamarqueño.

Pastoral de la Niñez

La Pastoral de la Niñez organiza este tipo de encuentros de manera mensual y alcanza ahora su edición número 86, consolidando una iniciativa orientada al acompañamiento de embarazadas y familias.

A lo largo de las distintas ediciones, estos encuentros se transformaron en espacios de participación comunitaria y de fortalecimiento espiritual para muchas mujeres que atraviesan la etapa del embarazo. La propuesta busca promover momentos de escucha, oración y encuentro entre las participantes, en un entorno pensado para compartir experiencias y vivencias familiares.

El templo San Pedro de Alcántara

El templo franciscano San Pedro de Alcántara será el espacio elegido para esta nueva convocatoria. Allí, las embarazadas y sus familias participarán de una jornada especialmente organizada en torno a la oración y la celebración de la vida, en coincidencia con las actividades vinculadas al Bicentenario del Beato Esquiú.

La elección del templo también aparece asociada al carácter espiritual del encuentro y al sentido de comunidad que busca fortalecer la Pastoral de la Niñez mediante este tipo de iniciativas.