El escenario del Pabellón de Turismo con diez días de experiencias para vivir Catamarca

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho tendrá en el Pabellón de Turismo uno de sus principales puntos de encuentro. Concebido como un espacio donde los visitantes puedan conocer la oferta turística provincial y, al mismo tiempo, participar de experiencias vinculadas con la cultura y la identidad local, el pabellón reunirá a municipios, organismos, productores, referentes gastronómicos y artistas en una propuesta que buscará mostrar las múltiples facetas de Catamarca.

La iniciativa apunta a que el público no solo reciba información sobre los distintos destinos turísticos, sino que también pueda interactuar con expresiones culturales, sabores regionales y actividades especialmente diseñadas para acercar la riqueza patrimonial de la provincia.

Durante los diez días de la fiesta, entre el 17 y el 26 de julio, el escenario del Pabellón de Turismo ofrecerá una programación continua con espectáculos musicales, presentaciones de danza, exhibiciones gastronómicas, desfiles temáticos, actividades institucionales y propuestas de promoción turística.

Música, danza y promoción turística en un mismo escenario

La programación prevista contempla la participación de artistas catamarqueños de distintos géneros musicales, compañías de danza, ballets, delegaciones culturales y representantes de municipios de toda la provincia.

Cada jornada combinará presentaciones artísticas con exposiciones destinadas a promocionar destinos turísticos, productos regionales y experiencias gastronómicas propias de cada región.

Además, el espacio contará con la participación permanente de UTHGRA, que desarrollará experiencias gastronómicas en vivo, clases culinarias, degustaciones y demostraciones orientadas a poner en valor los sabores característicos de Catamarca.

La propuesta también incluirá acciones especiales y exhibiciones vinculadas con productos regionales, fortaleciendo la integración entre turismo, cultura y gastronomía.

El inicio de la programación

La actividad comenzará el viernes 17 de julio con las presentaciones del Ballet Dueños del Tiempo, Aixa Figueroa, la Provincia de Santa Fe con la presentación del Poncho Santafesino, la Compañía de Latin Jazz, Huillapima con "Sabores y Destinos", Dulce Chumbicha "Tierra de Mandarinas y Tradición", la Delegación Cultural Chumbicha, "Belén te cobija en su valle", el Ballet Folklórico Danzares, el Dúo Hansen-Segura, "El Alto, Refugio del Turismo" y Mauricio Cabrera.

El sábado 18 de julio incluirá las actuaciones de Adriana Figueroa y Luis Chazampi, además del desfile "Ruta del Telar - Conectando con el origen". También participarán UTHGRA con "Raíces de nuestra tierra", el Ballet Alma Libre, Turquía con una masterclass gastronómica, Facu Pacheco, Las Juntas con la presentación del Membrillar Junteño y Sierra Silleta Trail, Las Milonguitas, Los Varela con su propuesta turística y la Compañía La Furia Tango junto a La Cuartada.

Gastronomía y cultura regional como protagonistas

La programación del domingo 19 de julio pondrá el foco en las comidas regionales y los productos tradicionales con propuestas como "Icaño - Por las comidas del Este", la coctelería regional de autor de UTHGRA, la presentación de Londres vinculada a la Cosecha de la Nuez, "Santa Rosa - El Patio de la Abuela, donde macera el sabor" y "Aconquija, donde el turismo tiene sabor".

Durante el lunes 20 de julio, la agenda incluirá presentaciones institucionales de Atacama y de la Vicegobernación con "Nuestras Voces en el Poncho", además de propuestas gastronómicas impulsadas por JSC Mining, UTHGRA, Capital y Los Altos con la elaboración de pejerrey a la mostaza.

El martes 21 de julio tendrá como ejes la Escuela Vocacional de Expresión Artística (EVEA), la presentación "La Ruta del Telar es Territorio", actividades de UTHGRA, la promoción turística de Paclín y La Puerta, junto a diversas propuestas musicales y de danza.

Instituciones, municipios y experiencias sensoriales

El miércoles 22 de julio se desarrollarán actividades del Ballet Centro Terapéutico del Ministerio de Salud, el Ministerio de Minería con la propuesta "Catamarca, tierra de minerales y rutas", experiencias gastronómicas de UTHGRA y Capital, además de la promoción turística de Paclín y Tinogasta con su "Viaje sensorial".

La programación continuará el jueves 23 de julio con la participación del Ministerio de Coordinación Regional, el Ballet Mushuq Yatray, UTHGRA con "Postres de la tierra calchaquí", la Delegación Cultural Huillapima, Valle Viejo con "Sabores en la Cumbre del Portezuelo", Santa María con una presentación gastronómica y una nueva propuesta de Tinogasta.

El tramo final de la fiesta

El viernes 24 de julio contará con la presencia de YFU - Youth For Understanding, una nueva presentación de la Ruta del Telar, UTHGRA con "Poncho Gourmet", el Ballet Folclórico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA, El Rodeo junto a Camino de la Fe, Los Altos con la preparación de tiramisú de naranja y arándanos y Andalgalá Wine, además de la Delegación Cultural Andalgalá.

El sábado 25 de julio reunirá a Raíces Ambateñas, Catamarca Bureau, una masterclass gastronómica de JSC Mining, UTHGRA con "El Poncho en un cóctel", el Ballet Folklórico Intercultural Aremai, El Rodeo con la preparación de nueces confitadas y Fiambalá con su propuesta de turismo natural.

Finalmente, el domingo 26 de julio, jornada de cierre, contará con las actuaciones de Matías Ferreyra, el Dúo Carrizo Saavedra, el Ballet Folklórico Punto Joven, el Dúo Nati Torres - Agustín Colom, UTHGRA con una propuesta de pastelería de vanguardia con identidad local, la Compañía de Danzas Femeninas Sinchi Warmi, El Rodeo con su promoción como destino de trekking, Exequiel Castro y su Conjunto, Huellas Norteñas Catamarca, Fray Mamerto Esquiú con la presentación de su oferta turística, Grupo Trébol - Nica González y Ewayá Folk.

Un recorrido por la identidad provincial

Con una agenda que integra arte, gastronomía, turismo e institucionalidad, el escenario del Pabellón de Turismo se proyecta como uno de los espacios más activos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. A lo largo de diez jornadas, visitantes y catamarqueños podrán recorrer en un mismo ámbito la diversidad cultural de la provincia, conocer sus destinos, descubrir productos regionales y participar de experiencias que reflejan la identidad de cada rincón de Catamarca.

La propuesta busca consolidar al pabellón como un espacio de encuentro donde la promoción turística se combine con expresiones artísticas, sabores tradicionales y acciones de difusión cultural, fortaleciendo el vínculo entre quienes visitan la fiesta y el patrimonio que distingue a la provincia.