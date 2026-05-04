Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó tres muertos en un crucero

El reciente brote de hantavirus detectado en un crucero que zarpó desde Ushuaia con destino a Cabo Verde ha generado una profunda preocupación en la comunidad médica y en el sector turístico internacional. El hecho de que la enfermedad se haya manifestado en pleno tránsito, dejando un saldo de al menos tres muertos, ha reavivado el debate sobre la peligrosidad de este virus y la velocidad con la que puede propagarse en contextos específicos. Ante esta situación, el infectólogo Hugo Pizzi (M.N. 54.101) aportó claridad sobre la naturaleza de la patología y cómo un entorno de ocio puede transformarse en un escenario de riesgo epidemiológico.

Para comprender la magnitud del problema, es necesario analizar el origen del contagio. Según el especialista, existe una alta probabilidad de que el foco inicial no se encontrara dentro de la estructura propia del barco. Pizzi considera probable que los casos se hayan originado antes del embarque de los pasajeros y la tripulación. Su estimación es contundente al respecto: se cree que el 98% de lo que sucedió responde a que las personas subieron al barco incubando la enfermedad. Este periodo de incubación permite que el virus se traslade silenciosamente a través de fronteras y océanos antes de manifestar su cara más letal.

El rol del roedor y la dinámica del contagio

El hantavirus no es un virus que deba asociarse al entorno urbano común. Como bien precisa el doctor Pizzi, el principal reservorio de esta enfermedad es un roedor silvestre colilargo. Es fundamental hacer la distinción taxonómica y ambiental para no generar falsas alarmas en los centros de alta densidad poblacional: no se trata del ratón de ciudad convencional. Este ejemplar habita en zonas periurbanas, áreas cercanas a ríos y regiones con abundante vegetación. El peligro radica en que este animal se acerca a las viviendas situadas en la periferia, donde deposita el virus.

El mecanismo de transmisión es directo pero a menudo invisible para el ojo humano. Los puntos clave sobre la presencia del virus en el ambiente son:

El virus reside principalmente en la orina y en la materia fecal del roedor.

La infección se produce con mayor frecuencia cuando una persona ingresa a espacios cerrados que han tenido presencia de estos animales.

El riesgo máximo aparece al limpiar: al barrer, se levanta polvillo que contiene partículas contaminadas.

La vía de entrada al organismo es la inhalación de este polvillo suspendido en el aire.

Transmisión interhumana

Históricamente, la medicina consideraba que el esquema de contagio era estrictamente unidireccional, del animal al ser humano. Sin embargo, la experiencia clínica en la región ha demostrado que el panorama es más complejo. Hugo Pizzi subrayó que, si bien siempre se creyó que la relación era ratón-hombre, hoy está confirmado que también existe la transmisión hombre-hombre.

Este fenómeno ocurre cuando un paciente ya ha desarrollado síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, el individuo infectado expulsa partículas que pueden viajar varios metros. El especialista hace hincapié en que, si no se toman medidas básicas de higiene como toser en el pliegue del codo, una persona enferma puede contagiar a otros a su alrededor de manera efectiva. Esta capacidad de propagación entre personas es lo que vuelve tan críticos los brotes en lugares donde el distanciamiento es difícil de mantener, como ocurrió en el crucero o en antecedentes históricos como el brote de Epuyén, donde se registraron nueve muertes.

Medidas de prevención y la cepa andina

La presencia de la cepa andina del virus en distintas regiones de Argentina obliga a mantener una vigilancia constante y a aplicar protocolos de limpieza rigurosos. La prevención, según Pizzi, se basa en acciones simples pero determinantes que pueden reducir drásticamente el riesgo de infección, especialmente en lugares que han permanecido cerrados por mucho tiempo.

Las recomendaciones técnicas para la manipulación de espacios de riesgo incluyen:

Ventilar los ambientes de forma exhaustiva abriendo puertas y ventanas antes de permanecer en ellos.

Utilizar obligatoriamente una mascarilla de protección para evitar la inhalación de partículas.

No barrer en seco: se debe tirar agua con lavandina para humedecer las superficies y evitar que el polvo vuele.

Mantener el pasto corto alrededor de las viviendas para eliminar refugios de roedores y permitir una mejor visualización del terreno.

La lección que deja el incidente del crucero y las palabras del doctor Pizzi es que el hantavirus es una enfermedad que no permite descuidos. Ya sea en la periferia de una ciudad o en medio del Atlántico, la clave reside en la prevención temprana y en la comprensión de que un entorno limpio y ventilado es la mejor defensa contra un enemigo que suele ocultarse en el polvo.