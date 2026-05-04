De la Puna al espacio: Catamarca sigue promoviendo la geología planetaria

Con una sala colmada de estudiantes, profesionales, autoridades e investigadores, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) fue escenario de una jornada que marcó un nuevo hito en la proyección científica de la provincia. Bajo el título "De la Puna al espacio: Proyecto para estudios planetarios", la actividad reunió a referentes del ámbito académico y científico en torno a una línea de investigación innovadora que conecta los paisajes de la puna catamarqueña con los estudios de geología planetaria y astrobiología.

La iniciativa fue impulsada por el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (CEDECITCA) junto a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), en un claro ejemplo de articulación institucional orientada a fortalecer la producción de conocimiento y su impacto en el territorio. La convocatoria no solo evidenció el interés creciente por estas temáticas, sino también la consolidación de un espacio de intercambio entre ciencia, educación y comunidad.

La puna como laboratorio natural

El eje central de la charla giró en torno a la potencialidad de la puna catamarqueña como un entorno natural capaz de replicar condiciones similares a las del planeta Marte. En ese marco, los doctores en Geología Agustina Lencina, de la UNCA, y Mauro Spagnuolo, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expusieron los fundamentos de esta línea de investigación que busca responder preguntas clave sobre la existencia de agua y posibles formas de vida en el planeta rojo.

Los especialistas destacaron que las características únicas de la región permiten avanzar en estudios comparativos de alto valor científico, posicionando a Catamarca como un territorio estratégico para el desarrollo de investigaciones en geología planetaria. Esta perspectiva no solo amplía el horizonte del conocimiento, sino que también redefine el valor del paisaje local, que deja de ser únicamente un recurso turístico o productivo para convertirse en un espacio de experimentación científica.

Articulación institucional

Durante la jornada, la presidenta del CEDECITCA, Alejandra Nazareno, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas al señalar que "la puna no es solamente un lugar turístico o productivo, sino también un espacio de generación de conocimiento científico". En esa línea, destacó la necesidad de acercar la ciencia a la comunidad y de fortalecer la producción científica local como parte de una política sostenida de desarrollo.

Por su parte, el rector de la UNCA, Oscar Arellano, puso el foco en el valor estratégico de la articulación entre el sistema científico y la universidad pública. En su intervención, remarcó el potencial de la provincia para posicionarse como un nodo de investigación tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde la generación de conocimiento adquiere un rol central en el desarrollo de los territorios.

La presencia del vicerrector Carlos Savio y de la decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Natalia Fernández, reforzó el respaldo institucional a una propuesta que apunta a consolidar una agenda científica con impacto local y proyección global.

Un proyecto en expansión

El proyecto presentado tiene sus orígenes en 2024, a partir de jornadas de geología planetaria desarrolladas en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Desde entonces, ha evolucionado hacia una línea de trabajo que integra investigadores de distintas instituciones y países, consolidando una red de colaboración científica que trasciende fronteras.

Como parte de esta etapa de desarrollo, el equipo científico realizó durante el fin de semana posterior a la charla un recorrido por la puna catamarqueña, con el objetivo de llevar adelante los primeros estudios de campo en territorio. Esta instancia marca un paso clave en la materialización del proyecto, trasladando los conceptos teóricos al análisis directo del entorno natural.

CEDECITCA

El rol del CEDECITCA resulta central en este proceso. Se trata de un espacio impulsado por el Gobierno de la Provincia en articulación con la UNCA, orientado a promover la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento. Su accionar se enfoca en fortalecer la producción científica local y en vincular el sistema académico con el sector productivo.

Entre sus objetivos principales se destacan: