El furor por las figuritas del Mundial se hizo sentir en el Parque de los Vientos

El fenómeno que genera cada edición del álbum del Mundial volvió a demostrar su capacidad de convocatoria este domingo en el Parque de los Vientos, donde decenas de niños, jóvenes y familias participaron de una jornada especialmente dedicada al intercambio de figuritas.

La actividad fue impulsada por el espacio Sentimos Catamarca, que se sumó a la programación de la cuarta fecha de la Liga Freestyle Catamarca promovida por la Vicegobernación de Catamarca con un stand especialmente destinado a quienes buscaban completar sus colecciones, intercambiar repetidas y compartir una experiencia de encuentro comunitario.

La iniciativa se desarrolló en un contexto marcado por la presencia de numerosas propuestas culturales, recreativas y artísticas que convirtieron al Parque de los Vientos en uno de los principales puntos de reunión de la jornada. A lo largo del día, los asistentes pudieron acercarse al espacio de intercambio para revisar álbumes, buscar las figuritas que les faltaban y concretar intercambios con otros coleccionistas que compartían el mismo entusiasmo.

El intercambio como punto de encuentro

Más allá de la búsqueda de figuritas difíciles o de la posibilidad de avanzar en la colección, la propuesta tuvo como principal característica la generación de un espacio de encuentro entre personas de distintas edades. Niños acompañados por sus familias, adolescentes y jóvenes participaron activamente de la actividad, generando un clima de camaradería y colaboración que se mantuvo durante toda la jornada.

El intercambio de figuritas se convirtió así en una excusa para fortalecer vínculos, compartir experiencias y disfrutar de una actividad gratuita en un ámbito abierto y accesible para toda la comunidad. La propuesta permitió que numerosos participantes completaran páginas de sus álbumes y encontraran aquellas figuritas que todavía les faltaban, en un ambiente caracterizado por la alegría y el espíritu de cooperación.

Sorteos, premios y participación permanente

El entusiasmo por las figuritas no fue el único atractivo de la actividad. Como parte de la propuesta impulsada por Sentimos Catamarca, se realizaron distintos sorteos destinados a acompañar la experiencia de los asistentes y fomentar una participación aún mayor.

Durante la jornada se entregaron:

• Álbumes del Mundial.

• Figuritas.

• Premios sorpresa.

Estas iniciativas generaron una constante circulación de participantes alrededor del stand y contribuyeron a sostener el interés de quienes se acercaron a disfrutar de la actividad. Los sorteos se desarrollaron en paralelo al intercambio de figuritas, ampliando las posibilidades de participación y ofreciendo nuevas oportunidades para quienes buscaban comenzar o completar sus colecciones.

Una jornada enmarcada en la Liga Freestyle Catamarca

La actividad formó parte de la programación oficial de la 4ª fecha de la Liga Freestyle Catamarca, evento organizado por la Vicegobernación que reunió múltiples expresiones culturales y recreativas. La competencia de freestyle constituyó uno de los principales atractivos de la jornada y convocó a jóvenes vinculados a la cultura urbana, quienes participaron de las batallas de rap desarrolladas durante el encuentro.

La combinación de estas iniciativas permitió conformar una jornada diversa, donde convivieron distintas manifestaciones culturales y propuestas orientadas a públicos de diferentes edades.

El valor de los espacios comunitarios

La destacada convocatoria registrada durante el encuentro permitió consolidar uno de los objetivos centrales de la iniciativa: promover espacios de recreación y convivencia que fortalezcan los vínculos comunitarios. La presencia de numerosas familias, el movimiento permanente en el sector destinado al intercambio de figuritas y la participación activa de jóvenes y niños reflejaron el impacto alcanzado por la propuesta.

Desde la organización destacaron que este tipo de actividades permiten acompañar las expresiones culturales y juveniles de la provincia al tiempo que generan ámbitos de integración abiertos a toda la comunidad.

Con álbumes en mano, intercambios constantes y una importante participación de vecinos, la propuesta impulsada por Sentimos Catamarca se convirtió en uno de los puntos destacados de la cuarta fecha de la Liga Freestyle Catamarca, reafirmando el interés de la comunidad por las actividades que combinan recreación, encuentro social y participación ciudadana en espacios públicos.